Was tun, wenn der Partner und die besten Freunde streiten?

Anna-Lisa, 31: Mein Freund hat sich so sehr mit meiner besten Freundin gestritten, dass ich die beiden nicht mehr gemeinsam treffen kann. Früher waren wir oft auch als Trio unterwegs, nun muss ich meine Zeit zwischen den beiden aufteilen. Was eine Versöhnung angeht, sind beide seit drei Monaten total verstockt, bestehen auf eine Entschuldigung des jeweils anderen. Gibt es Paartherapien für Freundschaften?

Liebe Anna-Lisa, das stelle ich mir wirklich unangenehm vor. Die beiden bekommen es nicht hin, sich wieder zu vertragen, und du musst deren Spannung aushalten und ausgleichen. Jetzt unterscheiden sich Freundschaften und Liebesbeziehungen, auch wenn es auf den ersten Blick oft nicht so aussieht, fundamental. Beide sind wichtig und nah. Die Liebesbeziehung will jedoch zur Familie werden und zielt auf einen gemeinsamen, bedingungslosen Alltag mit Kindern – auch wenn natürlich nicht jedes Paar tatsächlich Kinder haben will und muss. Liebe möchte auch exklusiv und für immer sein, auch wenn sie ihrem eigenen Anspruch dabei oft nicht ganz gerecht wird.

Freundschaft und Liebe kommen sich manchmal in die Quere

Freundschaft ist anders, aber genauso wichtig. Sie berührt uns ein klitzekleines Stück weiter außen an der Seele. Sie ist Freundschaft, keine Familie, auch wenn wir das bei besonders guten Freunden gerne anderes hätten. Die Freundschaft möchte sich vor der Liebe verneigen, schafft das aber auch oft nicht so ganz. Liebe und Freundschaft sind bemüht, miteinander zu tanzen, aber im echten Leben – im echten Tanzen – treten sie sich doch dann und wann ganz ordentlich auf die Füße. Das scheint zwischen deinem Partner und deiner Freundin passiert zu sein.

Ich schreibe über Liebe und Freundschaft, weil es sein kann, dass der Streit zwischen den beiden auch etwas mit diesen Unterschieden zu tun hat. Wenn sich zwei Menschen über drei Monate nicht wieder vertragen, wird hinter dem Anlass eine größere Ursache stecken. Wie hast du euch drei zusammen erlebt, als ihr noch gemeinsam unterwegs wart? Wart ihr gleichwertig oder stand einer von euch eher im Mittelpunkt und war so etwas wie ein Scharnier für die beiden anderen? Liegt der tiefere Grund für diesen Streit – um was er auch immer ging – vielleicht in einer Unwucht in eurem Dreieck? Gibt es unausgesprochene Eifersüchteleien zwischen den beiden um deine Gunst? War deine beste Freundin zuerst da und dein Freund ist später dazugekommen? Fühlt sie sich zurückgesetzt? Oder muss dein Freund immer wieder mit ihr konkurrieren? Sprich mit beiden darüber – und mal schauen, was sich dann bewegt.

