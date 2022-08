Werte Leserinnen und werte Leser, nach zwei Jahren höre ich planmäßig mit meiner Compliance-Kolumne auf. 50 Beiträge – und nach diesem haben Sie freie Bühne. Es war nur eine kurze Zeitspanne, aber es ist viel passiert. Und wie es mit uns allen auf dieser einen Erde weitergeht, weiß wohl nicht mal der liebe Gott da oben.

August 2020: Der erste Corona-Sommer geht zu Ende, alle sind frohen Mutes, dass es vorbei ist. Herr Löw und Frau Merkel dürfen noch ein Jahr weiter dilettieren. Sie immerhin frei gewählt, er durfte sich kraft seiner eigenen Analyse nach dem Debakel in Russland 2018 im Amt selbst bestätigen. Niemals hätte ich gedacht, dass ich Helmut Kohl als den bisher besten Amtsinhaber in meinem politisch verständigen Leben bezichtigen würde. Zu Herrn Löw nur noch kurz: Wie kann ein Mensch nach so einem Triumph 2014 sich selbst so demontieren?

Und wie kann ein System wie der Deutsche Fußball-Bund ihn lange sieben Jahre gewähren lassen? Wir sprechen nur von Fußball, nach Bill Shankly von einer Sache, die keine Frage von Leben und Tod, sondern viel ernster als das ist. Aber dieses Geschehen ist symptomatisch für versagende Kontrollen und eklatante Verantwortungslosigkeit – für mangelnde Compliance.

Das trifft für unsere bundesdeutsche Gesellschaft leider oft zu. In diesen zwei Jahren wurde endlich unser Hauptstadtflughafen eröffnet, Herr Olaf Scholz stellt sich nicht seiner Verantwortung zu Cum-Ex, und bisher lässt man und frau ihn gewähren. Ein Sprung in die Gegenwart zu unserem RBB ist nur das jüngste Beispiel für Compliance-Versagen.

Wie lange wollen sich die Grünen und die FDP eigentlich noch hinter der SPD verstecken?

Dann entschloss sich das russische Volk, dem deutschen Weg von vor über 80 Jahren zu folgen, und wir leben in der Zeitenwende. Corona ist nur noch eine Randnotiz und wird es auch bleiben, denn wir können uns keine ausufernden Stillstände mehr leisten. Zurück zum russischen Krieg. Deutschland muss erwachsen werden und aus seiner Dreifaltigkeit erwachen: Befeuert durch russische Energie, geschützt durch amerikanische Waffen und Soldaten sowie gewachsen auf dem chinesischen Markt konnte es Urstände als Moralapostel und Verschlafen der Energiewende feiern. Zum Glück endlich aus und vorbei. Und das Beste für unser Zukunft ist, wir haben endlich wieder Kanzlerformat: Habeck 2025! Bitte gerne früher. Wie lange wollen sich die Grünen und die FDP eigentlich noch hinter der SPD verstecken?

Heute übernimmt meine erste Heimat, genauer gesagt die polnische Regierungskoalition mit ihrem Übervater Kaczynski, die deutsche Rolle der moralischen Erst-Instanz und liest uns täglich die Leviten. Hochmut kommt vor dem Fall, wenigstens das ändert sich nicht, weder in zwei noch in 200 Jahren. Lesen Sie mal die polnische Presse. An allem für Polen angeblich Schlechtem ist die EU schuld, und die EU ist nur der Wurmfortsatz Deutschlands. Zum Wurm gleich mehr.

Churchill: „Wir sind alle nur Würmer, aber ich bin ein Glühwürmchen.“

Was auch immer geschieht, haben Sie immer Ihr Lieblingszitat parat. Meine Kolumne will ich mit Winston Churchill beschließen, einem Mann mit Format und Fortune, der da sagte: „Wir sind alle nur Würmer, aber ich bin ein Glühwürmchen.“ Das gefällt mir. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und compliant.

Und trauen Sie sich: Unter „Open Source“ können Sie Ihre Texte bei der Berliner Zeitung für eine Veröffentlichung einreichen. So long.