Washington Post: U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“ und der Rassismus hinter dem Namen

Die große amerikanische Tageszeitung The Washington Post hat am 27. November 2022 eine Reportage über Berlin publiziert, die den Rassismus-Vorwurf gegenüber dem U-Bahnhof-Namen „Onkel Toms Hütte“ thematisiert. Der Name geht zurück auf Harriet Beecher-Stowes Roman „Onkel Toms Hütte“, der 1853 veröffentlicht wurde. Er hat eine durchmischte Rezeption erfahren.

Ein Protagonist der Washington-Post-Reportage ist Moses Pölking, ein Berliner, der sich als Schwarz identifiziert. Als Teenager sei er einst vor einem Basketball-Training an der Haltestelle ausgestiegen und habe sich gewundert über den Namen. „Onkel Tom“ gilt in den USA als Schimpfwort gegenüber Schwarzen. Der 24-Jährige beschäftigte sich später mit dem Roman und mit der Geschichte des Ausdrucks „Onkel Tom“, den er heute als rassistisch empfinde. Nach den Ausschreitungen um die Ermordung von George Floyd in den USA habe Pölking eine Petition ins Leben gerufen, um den U-Bahnhof umzubenennen. Es gehe um eine fetischisierende Faszination von Deutschen mit der Schwarzen Kultur in den USA, die Moses Pölking kritisiert.

In dem Washington-Post-Text wird auch Anne Potjans porträtiert, eine Wissenschaftlerin von der Humboldt-Universität zu Berlin, die den Namen „Onkel Toms Hütte“ ebenso problematisiert. Sie wird mit den Worten zitiert, dass sich Deutschland nicht genug mit seiner kolonialen Vergangenheit beschäftigen würde. Außerdem würden sie Versuche stören, den exotisierenden Namen „Onkel Toms Hütte“ im deutschen Kontext zu rechtfertigen.

Gegner des Romans

Der Bericht schildert, dass die Berliner Politik kein Interesse habe, den U-Bahnhof umzubenennen. Es gebe außerdem zu viel Widerwillen bei den Bewohnern. Es werde immer wieder gesagt, dass der Name sich nicht auf den Roman, sondern auf die Onkel-Tom-Straße beziehungsweise auf ein Wirtshaus beziehe, das von einem Mann namens Thomas betrieben wurde. Er war ein begeisterter Leser des Romans.

James Baldwin kritisierte die Geschichte von Harriet Beecher-Stowe, die eine Gegnerin der Sklaverei war. Der Roman „Onkel Toms Hütte“ würde devote Sklaven zeichnen und Schwarze Menschen in ein wenig emanzipatorisches Licht rücken, so der Vorwurf der Romangegner.

