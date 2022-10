„We Are The World“-Noten von Kenny Rodgers versteigert Die Original-Noten des Songs „We Are The World“ mit Botschaften von Welt-Stars haben für einen stolzen Preis den Besitzer gewechselt. Aber auch andere wertvo... dpa

SYMBOLBILD - Etliche Stücke aus dem Nachlass von Country-Sänger Kenny Rodgers wurden versteigert. Daniel Naupold/dpa

Beverly Hills -Kleidungsstücke, Originalfotos, Musik-Trophäen, sogar zwei Autos: Bei der Auktion etlicher Stücke aus dem Nachlass von Country-Sänger Kenny Rodgers sind auch dessen Original-Noten zum Welthit „We Are The World“ unter den Hammer gekommen. Die insgesamt vier gerahmten Seiten erzielten mit 156.250 US-Dollar (etwa 158.000 Euro) das höchste Gebot der Auktion, wie am Sonntag aus der Website des Auktionshauses Julien's hervorging.