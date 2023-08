Hollywood-Streik: Studio Babelsberg-Mitarbeiter wechseln teils in Kurzarbeit

Die Arbeitsniederlegung in Hollywood übt auch die Studios hierzulande Druck aus. In Babelsberg wird jetzt in die Kurzarbeit gewechselt.

Der Streik in Hollywood bringt auch deutsche Studios in Bedrängnis: Das Studio Babelsberg will einen Teil der Belegschaft in die Kurzarbeit schicken. Monika Skolimowska/dpa