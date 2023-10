Wegen Judenaussage: Jan Böhmermann parodiert Markus Lanz – interner Kampf im ZDF

Jan Böhmermann ist nicht seit gestern erst der Antipode von Richard David Precht. Vor einer Woche hat er seine Position allerdings noch einmal untermauert und sich mit seinem Lieblingsgegner satirisch angelegt. Konkret: Er hat Precht nach seinen (als antisemitisch kritisierten) Aussagen über Juden in dem Podcast „Lanz & Precht“ parodiert. Weiterer Anlass war Prechts (als halbgar kritisierte) Entschuldigung, die ebenfalls als Podcast-Folge erschienen ist.

In einem Clip bei YouTube kann man nun Böhmermanns Lanz-und-Precht-Parodie noch einmal ansehen. Das Setting sieht aus wie dasjenige beim Podcast von Lanz und Precht. Jan Böhmermann imitiert beide Moderatoren, darunter seinen ZDF-Kollegen Markus Lanz, mit dem er bereits auf öffentlichen Veranstaltungen aneinandergeraten ist.



In der Parodie lautet die einleitende Frage von Jan Böhmermann (alias Lanz) folgendermaßen: „Du warst doch noch nie in Israel, oder?“ Die Antwort von Jan Böhmermann (alias Richard David Precht): „Ja, ich war tatsächlich noch nie in Israel, aber ich habe heute Morgen eine Menge Schlagzeilen zum Thema überflogen.“ Dann will der Lanz-Jan wissen, wie die Juden in Israel so drauf seien. Die Erwiderung: „Sie haben Kerzenständer und können zaubern.“

Die Vorgeschichte von Jan Böhmermann, Markus Lanz und Richard David Precht

Und so geht es dann die nächsten 2,5 Minuten weiter. Precht wird als halbwissender Schwätzer präsentiert, Markus Lanz als uninformierter Moderator. Böhmermann greift die Kritik gegen die beiden Entertainer und ihre Aussagen über Juden gekonnt auf und schlachtet sie genüsslich aus. Böhmermann lässt nicht locker. Er nutzt jede Gelegenheit, seine beiden Kontrahenten in die Pfanne zu hauen.



Die Auseinandersetzung zwischen den Fraktionen hat eine längere Vorgeschichte. Der Schlagabtausch zwischen Precht und Lanz auf der einen und Böhmermann auf der anderen Seite fand schon unter verschiedenen Vorzeichen und bei diversen Anlässen statt. Man kann sich wohl recht sicher sein, dass Precht die neueste Volte nicht auf sich sitzen lassen wird.

Notausgang Satire

Vor ein paar Wochen hat Markus Lanz seinen Kollegen Böhmermann bereits in einem Podcast öffentlich (und ungewohnt scharf) kritisiert. Lanz erinnerte sich an eine heute legendäre Diskussionsveranstaltung zurück, in der Markus Lanz, Jan Böhmermann und Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur der Zeit) in Hamburg zu einem Disput aufeinander getroffen sind. Dort warf Böhmermann seinem Kollegen Lanz mehr oder weniger vor, für Tausende Tote verantwortlich zu sein, weil er maßnahmenkritische Experten wie den Virologen Hendrik Streeck in seine Sendung eingeladen hatte. Das war im Jahr 2021, als Corona noch als größtmögliche gesellschaftliche Bedrohung wahrgenommen wurde.

Als dann die Zeit gezeigt hat, dass die extremen Maßnahmenbefürworter nicht ganz recht hatten, relativierte Böhmermann seine Anschuldigungen gegen Lanz, indem er sich auf den Satire-Begriff zurückzog. So jedenfalls die Andeutung von Markus Lanz. „Das ist etwas, das mich wahnsinnig stört. Du zündelst mit Argumenten, haust einfach mal einen raus. Und wenn du merkst, es geht daneben, (…) dann nimmst du den Notausgang, dann war es Satire. Damit kann ich nicht gut umgehen.“

Spaltung der Gesellschaft

Der Schlagabtausch zwischen Lanz und Böhmermann steht symptomatisch für die Spaltung der Gesellschaft. Während die eine Seite politisch korrekt Satire für das Vorankommen einer linken, gerechtigkeitsorientierten Gesellschaft versteht, verlangt die andere Seite von Satire ein Hinterfragen des Mainstreams und der Handlungen politisch Verantwortlicher. So gibt es zwei Fraktionen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen.



Böhmermann hatte bereits Dieter Nuhr in einer Folge von seinem „ZDF Magazin Royale“ persifliert und damit deutlich gemacht, dass er mit aller Kraft gegen seine Antipoden vorgehen will. Jetzt ist die Frage: Wird es eine Erwiderung geben? Die Antwort auf die Antwort? Die interne Eskalationsspirale im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nimmt ihren Lauf. Stellvertretend für die Gesellschaft.



