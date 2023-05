Weltniveau: Eine Entdecker-Bibel bilanziert den Architekturexport der DDR

Heureka, DDR-Architektur in West-Berlin! Das gab es, gibt es und wird es – Denkmalschutz sei Dank – weiterhin geben. Sie entstand ausgerechnet dort, wo die eingemauerte Stadt nach Blockade und Luftbrücke am sensibelsten war: am Frachtterminal des Flughafen Tegel. Zum Einsatz kam sie, weil West-Berlin zur Bauzeit Anfang der Siebzigerjahre keine Spannbeton-Fertigteile fabrizieren konnte. Und weil es zu großen Aufwand bedeutet hätte, die 30 Meter langen Träger von weiter her zu holen. Allerdings musste das Ostkonstrukt im Verborgenen wirken: Seine Auftraggeber kaschierten es sogleich – mit denselben poppig orangenen Sandwichplatten, die sämtliche TXL-Nebengebäude zu Ikonen des Slimlinedesigns machen.