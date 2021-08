In dem kleinen Ostseebad Göhren auf Rügen spielt dieser Dokumentarfilm. Es ist der Heimatort des Filmemachers Christoph Eder, und es ist ein höchst persönlicher Film, das spiegeln die privaten körnigen Videoaufnahmen aus den 1990er-Jahren wider, die kleine Jungs und ihre Mutter beim Planschen in der Ostsee zeigen – und ein anderes Göhren, in dem zunächst nur die Kräne Vorboten der großen Veränderungen sind. Aber es geht nicht nur darum, dass Christoph Eder ein Problem damit hat, dass sich der Ort seiner Kindheit und Jugend verändert. Es geht um viel mehr.

„Wem gehört mein Dorf?“ heißt der Film. Die Frage scheint zunächst leicht zu beantworten: Göhren gehört Herrn Horst. Der Investor Wilfried Horst aus Nordrhein-Westfalen entdeckte das Bad im Osten der Insel nach der Wende und machte es zur Spielwiese seines Geldes, seiner Gewinnabsichten. Da er für jedes Bauvorhaben die Zustimmung der Gemeinde braucht, gewann er offenbar vier Gemeindevertreter für sich. Wie genau die Beziehungen zwischen den vier Göhrenern und Herrn Horst sich gestalten, erfährt man nicht, die vier Männer jedenfalls winken jeden seiner Bauanträge durch – alles angeblich im Namen des wirtschaftlichen Fortkommens der Gemeinde, die in allererster Linie vom Tourismus in den Sommermonaten abhängt. Die Kamera beobachtet die Machtlosigkeit des Bürgermeisters und der übrigen Lokalpolitiker während einiger Gemeinderatssitzungen. Sie wirken so langweilig, aber hier wird Göhrens Zukunft gemacht.