Wenders will Schülern Umgang mit Bilderflut näher bringen

Düsseldorf -Der vielfach preisgekrönte deutsche Regisseur Wim Wenders (77, „Paris, Texas“) will Schülern den Umgang mit der modernen Bilderflut näher bringen. „Mit das Wichtigste, womit die jungen Leute heute konfrontiert werden, nämlich der Sturm der Bilder, kommt im Unterricht nicht vor“, sagte Wenders am Freitag im Düsseldorfer Filmmuseum. Kinder würden von Geburt an Bildern ausgesetzt, die zum Teil nicht für sie geeignet seien. „In diese Lücke wollten wir mit unserem Bildungsprojekt hinein“, betonte der Regisseur.