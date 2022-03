Die Einwohner von Lauterbronn kämpfen um ihr Trinkwasser. Seit die Brunnen versiegt sind, muss der Löschzug der Feuerwehr das Wasser liefern, die Bürger demonstrieren gegen den Ausverkauf des Grundwassers an einen Konzern. Ein Bauer übergießt sich auf dem Markt mit Benzin und zündet sich an. Noch sind solche Szenen fiktiv. Aber Daniel Harrich will Alarm schlagen: „Wir stecken schon mitten in einem Krieg ums Wasser!“