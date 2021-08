Berlin - Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, geleitet von Vladimir Jurowski, bringt in seinen Plänen zur kommenden Konzertsaison ein Unbehagen auf den Punkt: Die neue Reihe „Mensch, Musik!“ soll „über Musik und mit Hilfe interdisziplinärer Kunstelemente zu Themenkreisen wie Klima, Grenzen, Zukunft oder Migration“ gelangen. „Das RSB möchte sein Publikum ganz direkt und unmittelbar mit den drängenden und aktuellen Fragen unserer Zeit ansprechen und auf diesem Weg zu mehr Reflexion und Mitverantwortung anregen.“

Kunst scheint dem Ernst der Lage, wie sie in den „Themenkreisen“ umrissen wird, nicht mehr angemessen, deswegen soll sie sich nach den „drängenden Fragen“ strecken – schwierig, wenn größtenteils Musik aus einer Zeit gespielt wird, in der andere Fragen drängten. So wird zum Beispiel die Weltschmerz-Musik von Schubert und Mahler dazu verwendet, das Thema „Migration“ zu beleuchten. Die romantischen Wanderer suchten ein besseres Leben im Wissen, dass sie es nie finden würden, denn das Glück war immer „dort, wo du nicht bist“ – mit so einer Einstellung jedoch würden sich Menschen aus Regionen, die von Krieg und Klimawandel verheert wurden, allerdings nicht auf ihre lebensgefährlichen Wanderungen machen.