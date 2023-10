Mit seinen unglücklichen, sich bald danach als falsch herausstellenden Aussagen über das orthodoxe Judentum hat der Philosoph Richard David Precht in einem Podcast mit dem TV-Moderator Markus Lanz auf etwas zurückgegriffen, das der Münchner Soziologe Armin Nassehi als frei flottierende Semantiken bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine Art Wissen aus zweiter Hand, das uns mit Sagbarkeiten versorgt und so eine sinnhaft strukturierte Welt erzeugt. Im Fall von Precht, der sich den Vorwurf gefallen lassen musste, ein antisemitisches Klischee reproduziert zu haben, ging gehörig daneben, was in den kommunikativen Räumen der modernen Welt eher die Regel als die Ausnahme ist. Denn, so schreibt Nassehi in seinem „Glossar der öffentlichen Rede“, „das meiste Wissen in einer komplexen Gesellschaft ist Wissen aus zweiter Hand“.

Am Beispiel des Streits über Prechts Podcast-Phrasen lässt sich anschaulich der Wandel der öffentlichen Rede verdeutlichen, die stärker als je zuvor unter den Druck von Geschwindigkeit und Emotionalität geraten zu sein scheint. Als philosophisches Gespräch, dem es um Abwägen und Vertiefen eines zu entdeckenden oder erweiternden Wissens geht, lässt sich das, was Precht und Lanz vor großem Publikum tun, jedenfalls nicht bezeichnen. Eher scheinen sie das Bedürfnis nach kurzweiliger Erregung und unmittelbaren Anschluss an Debatten zu befriedigen, die schwer zu lösende gesellschaftliche Fragen aufwerfen.

Gesellschaftliches Wir oder Schichten, Milieus und Klassen?

Gesellschaft, Debatte, Lösungen – schon ist man mitten drin in einer Gemengelage, die in Gestalt moderner Kommunikationsmedien unterhalten und verwirren, aber auch neugierig machen und – wenn alles gut geht – belastbares Wissen erzeugen kann, das, weil es aus zweiter Hand stammt, immer aufs Neue der Überprüfung bedarf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In diesem Sinne hat sich Armin Nassehi die Mühe gemacht, das Debattenkarussell zu verlangsamen und den Begriffen nachzuspüren, die darauf wie selbstverständlich zirkulieren. „Gesellschaft“ ist so ein Begriff, ohne den weder Politiker noch Leitartikler auskommen. Und selbst erfahrene Geisteswissenschaftler, führt Nassehi süffisant vor, verwenden ihn missverständlich bis widersprüchlich, nicht selten aus sprachlicher Verlegenheit oder Trägheit. Ganz leicht macht es einem der Begriff Gesellschaft nicht, weil wir uns immer schon in ihr befinden. Schon geboren zu werden, so Nassehi, und danach nicht aus eigener Kraft lebensfähig zu sein, erfordere soziale Strukturen. Fortan dient der Gesellschaftsbegriff dazu, einen gemeinsamen Raum zu imaginieren, in dem sich Unterschiedliches wiederfindet. Denn funktionieren, das wissen nicht nur Leser des Systemtheoretikers Niklas Luhmann, vermögen moderne Gesellschaften nur durch soziale Differenzierung.

Die in dem Begriff Gesellschaft imaginierte Einheit ist nicht zuletzt durch ungleiche Schichten, Milieus, Gruppen oder Klassen geprägt. So sehr die einzelnen auf ihre Freiheit pochen mögen – ein weiterer Begriff aus Nassehis Glossar –, gebe es doch kein Entrinnen aus der inklusiven Form der Gesellschaft. Obwohl Gesellschaft immerzu als sinn- und einheitsstiftendes Versprechen adressiert wird, passe in der modernen Gesellschaft letztlich nichts zusammen. Das Problem sind die Schnittstellen, „die Gesellschaft als Ganze ist am Ende gar nicht erreichbar – oder eben nur politisch, rechtlich, ökonomisch usw.“ Diese Nicht-Erreichbarkeit der Gesellschaft, so Nassehi, werde durch den öffentlichen Gebrauch des Begriffs „Gesellschaft“ oder der Formulierung „Wir als Gesellschaft“ kompensiert und habe deshalb eine geradezu tragische Form.

Armin Nassehi Christoph Hardt/IMago

Kampf um Identitäten

Am deutlichsten wird das am Beispiel der Klima-Debatte, in der „die Gesellschaft“ als das identifiziert werden muss, was immer schon zu spät kommt. Das Wissen über die Gefahren, Risiken und das, was zu tun ist, ist reichlich vorhanden. Und je mehr sich die Gesellschaft gegen das Notwendige und Naheliegende zur Wehr setze, desto deutlicher zehre sie, so Nassehi, von der Adressierungsfunktion des Begriffs „Gesellschaft“. Letztlich stehen jene, die auf wichtige gesellschaftliche Fragestellungen wie Ökonomie, Recht und demokratische Legitimation verweisen, denen gegenüber, die unerbittlich und zunehmend unversöhnlich die Gesellschaft adressieren, ohne sie gänzlich im Blick zu haben. „So freilich verpufft die Kritik zur Affirmation ihrer eigenen Pose.“

Armin Nassehis Glossar ist ein anregendes, erhellendes und zugleich amüsantes Handbuch zum Verständnis gegenwärtiger Debatten, zu denen es ratsam ist, stets die Frage aufzuwerfen: Wer spricht? Ganz gleich, ob es um Migration, den Nahostkonflikt oder das Thema kulturelle Aneignung geht, werde mit Identitätsbehauptungen hantiert, die, so führt Nassehi am Begriff der Identität aus, letztlich auf das Problem reagieren, dass man alles auch ganz anders beschreiben könne. Die derzeit an allen Ecken und Enden ausgefochtene Kämpfe um Identität seien so gesehen auch ein Ausweichen davor, dass sich die meisten gesellschaftlichen Probleme nicht durch Anerkennung von Identitätsansprüchen lösen lassen.

„Aber manchmal wird man den Eindruck nicht los, dass nicht nur der Identitätsbegriff ein funktionales Kompensativ ist, sondern dass auch die Konzentration auf Identitätsfragen ein Kompensativ für die Nicht-Erreichbarkeit von strukturellen gesellschaftlichen Problemen ist.“ Wer heraus will aus dem symbolischen Zwist und Twist, in denen sich vieles um Etikettierungen, das Fremde und das Eigene dreht, sollte sich, so legt Nassehis Buch in jedem Kapitel nahe, mit den blinden Flecken jener Begriffe befassen, die er oder sie tagtäglich verwendet.



Armin Nassehi: Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede. C.H. Beck Verlag, 400 Seiten, 29,90 Euro