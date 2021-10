Berlin - Mein zweites Kind hat wegen Erzeugerwechsel nun wie viele Kinder vier Großeltern, zwei Opas, zwei Omas. Das erste Kind hat leider nur zwei Großeltern. Für sie war klar, dass Opa Opa ist und Oma Oma.

Beim zweiten Kind schien es mir auch klar, dass meine Mutter Oma ist und mein Vater Opa, denn das waren sie ja schon durch das erste Kind. Dann erschien uns das unfair, denn das würde so wirken, also wären sie die eigentliche Oma und der eigentliche Opa und die anderen beiden Neulinge (mit 80 hihi) wären Sonderoma und Sonderopa. Das wäre nicht fair gewesen.

Ich kenne aus anderen Familien Oma Bienes und Opa Steffens, aber auch wunderschöne Großelternpaarungen wie Oma Mond und Opa Sonne, Oma Stadt und Oma Meer und die dazugehörenden Opa Stadt und Opa Meer.

Man kann also nicht nur den neuen Kindern Namen geben, sondern auch den neuen Großeltern. Herrlich. Eine wunderbare Aufgabe, die uns allerdings auch Verantwortung abverlangt. Wir haben überlegt: Was sind die für ein sehr kleines Kind herausragendsten Eigenschaften dieser vier Menschen? Opa Bart und Opa Glatt? Oma Jung und Oma Alt? Mussten sie denn überhaupt Gegensatzpaare bilden? Eigentlich nicht. Opa Handy? Oder war das schon zu viel Kritik an der Mediennutzung meines Vaters? Oma Schürze? Musste es denn etwas Äußerliches sein? Vorsicht mit Zuschreibungen!

Der neue Omaname für meine Mutter wurde dann vom Kind selbst gefunden, und es gab nun eine Oma Katze. Manchmal hieß Oma Katze allerdings auch Oma Garten. Dann wurde sie zu Oma Luzie. Was der Name der Katze ist. Und dabei blieb es dann auch.

Mein Vater wurde problemlos zu Opa Auto. Auf die Idee waren wir nicht gekommen, aber das Enkelkind fand natürlich toll, dass der Opa ein Auto hat, denn niemand sonst in der Familie hatte eins.

Bei den Eltern meines Mannes knobelten wir noch eine Weile, und als uns Oma Klein und Opa Groß einfiel, waren wir zufrieden. Das klang fast wie aus einem Kinderbuch. Außerdem ist meine Schwiegermutter wirklich sehr klein und mein Schwiegervater wirklich sehr groß. Wer sich jetzt fragt welche Gene mein Mann mit auf den Weg bekommen hat, dem sei gesagt, dass das nicht so einfach ist. Mein Mann hat sehr große Hände, große Füße und einen großen Kopf, aber woanders ist er eher klein, hier und da ziemlich genau Durchschnitt. Also das beste von allem.

Die Bezeichnung Oma Klein blieb dann auch, vielleicht auch, weil Oma Klein sich auch noch immerzu hinhockte, wenn sie mit dem Enkelchen redete oder spielte. Opa Groß setzte sich nicht durch. Den jetzigen Namen fand wieder das Enkelkind allein. Wegen der Begeisterung des Opas für das Fotografieren des Enkels, vor allem mit Blitz, sagte das Kind irgendwann Blitzopa oder Opa Blitz. Das begeisterte uns sofort und eigentlich jedesmal beim Aussprechen erneut, denn Opa Blitz klingt nun wie ein Superheld, obwohl er ein sehr gemütlicher, langsamer Mann ist und nicht mit einem Cape herumsaust.

Leider sind nun alle versorgt und die schöne Namenssuche ist jetzt wieder vorbei, aber bald wird es ja wieder einen Hund in der Familie geben, und dann geht es von vorn los. Vielleicht Blitz? Sitz, Blitz? Platz, Blitz? Naja, eher nicht.