Berlin - Im März 2008 meldete Die Welt, dass Thomas Leinkauf, damals Leitender Redakteur der Berliner Zeitung, zwischen 1975 und 1977 IM der Staatssicherheit war. Viele Medien berichteten über den Fall und urteilten über Leinkauf, der damals zuständig für das Magazin der Wochenendausgabe und die Seite 3 war. Ein Reporter schrieb ein großes Porträt über ihn: Alexander Osang, der mit Leinkauf bei der Berliner Zeitung lange zusammengearbeitet hatte, mit ihm befreundet war. Leinkauf ließ sich tagelang von Osang befragen. Unter der Bedingung, dass er am Ende entscheiden würde, ob der Text erscheint.

Osang schrieb den Text. Leinkauf las ihn und entschied sich gegen eine Veröffentlichung. Vor wenigen Wochen ist der Text nun doch erschienen, in dem Buch „Das letzte Einhorn“ (Ch. Links Verlag, 22 Euro), das Porträts von Osang versammelt. Der Text über Leinkauf ist der einzige im Buch, der nie zuvor zu lesen war – und steht ganz am Anfang. Er handelt von der Frage, wie man reagieren soll, wenn ein Freund als IM der Staatssicherheit enttarnt wird.

Am 19. April liest Alexander Osang im Pfefferberg-Theater aus seinem neuen Buch (Beginn: 20 Uhr). Zum ersten Mal auch diesen Text. Wir haben mit den beiden Journalisten gesprochen.

Berliner Zeitung: Warum erscheint dieser Text nach 14 Jahren nun doch? Was hat sich verändert?

Alexander Osang: Ich glaube, dass ein Buch ein guter Rahmen für diesen Text ist. Einen Text mit so einer langen, komplizierten Geschichte. Er steht hier in Gesellschaft mit anderen Artikeln von mir aus den letzten Jahren, er bekommt einen Kontext und eine gewisse Privatheit. Aber vor allem natürlich erscheint er jetzt, weil Thomas mittlerweile damit einverstanden ist.

Thomas Leinkauf: Für mich gibt es zwei Punkte. Der eine ist, dass wir in den 90er-Jahren zusammen, er als Reporter, ich als Redakteur, eine ganze Reihe von Stasi-Texten, von IM-Texten, veröffentlicht haben. Und in dem Moment, in dem es um einen Text über mich ging, habe ich am Ende nein gesagt. Mich hat immer wieder beschäftigt, ob das richtig war, ob das geht, wie das moralisch zu vertreten ist. Und nach und nach bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es falsch war, diesen Text nicht zu veröffentlichen.

Was ist der zweite Punkt?

Leinkauf: Ich habe gespürt, dass mit diesem Text etwas zwischen uns steht. Ich glaube, Alexander war nicht damit einverstanden, dass ich den Text nicht veröffentlicht sehen wollte. Und ich war nicht damit einverstanden, dass er ihn so veröffentlichen wollte. Damit ist natürlich auch ein Stück Freundschaft gefährdet worden. Beziehungsweise, sie hat sich praktisch aufgelöst. Und jetzt kam die Gelegenheit, das Problem mal zu lösen.

Stand der Text zwischen euch? Oder das Nichterscheinen?

Osang: Ich freue mich fast nie, wenn ein Text von mir erscheint. Eine Veröffentlichung hat immer etwas Endgültiges, und ich fühle mich eher im Vagen wohl, im Prozess der Recherche und des Schreibens. Ich weiß auch, dass mich so ein Porträt von dem Menschen, den ich porträtiere, meistens trennt. Der fremde Blick ist verstörend. Damit muss ich leben. Mit Thomas wollte ich natürlich weiter in Kontakt sein. Er war ja mein Freund. Ich habe die Verantwortung stärker gespürt, eine Verantwortung für eine Biografie, die ich wahrscheinlich immer habe. Insofern war dieses Porträt beispielhaft für das, was meine Arbeit ausmacht. Ich habe lange an diesem Text gearbeitet, extrem lange für meine Verhältnisse, es war schmerzhaft, ihn zu schreiben.

Leinkauf: Ich war damals in einer spezifischen Situation. Alex stellt als Reporter eine große Nähe zu Menschen her, um danach nüchtern über sie zu schreiben. Für mich war es eine neue Erfahrung. Ich stand auf der anderen Seite, zum ersten Mal. Aber ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, diese Reporter-Situation. Ich war sehr dankbar, dass er gesagt hat, er kommt drei, vier Tage vorbei und redet mit mir in meiner Küche über mein Leben. Ich dachte: wie schön. Und dann kam der Text. Und ich dachte: wie unschön. Das soll mein Freund sein? Das ist ja ein gnadenloser Reporter.

Warum ist dieses Porträt überhaupt entstanden?

Osang: Ich machte gerade Urlaub in Prag und war im Kafka-Museum, als ich eine SMS von Thomas bekam. Seine IM-Akte sei aufgetaucht.

Leinkauf: Er war einer der ersten, bei denen ich mich gemeldet habe.

Osang: Ich war erstmal nur ein Freund, wir haben uns in Berlin getroffen, zum Essen. Dann habe ich mitbekommen, wie die Medien auf den Fall reagieren, dass Thomas so eine Art Symbol wird in unserer verdrehten jüngeren deutschen Geschichte. Da ist mein journalistisches Interesse geweckt worden.

Was hat dich gereizt?

Osang: Das Ende der DDR war damals zwanzig Jahre her. Aber in den Reaktionen auf den Fall gab es die gleichen Reflexe wie immer. Erschütterung, Verallgemeinerung und natürlich der Ruf nach Vergeltung. Das hat mich genervt. Andererseits waren da diese Geschichten, die wir zusammen gemacht hatten. Ich als Reporter, Thomas als mein Redakteur. Über Gundermann, über Charlotte von Mahlsdorf, den Radiomoderator Lutz Bertram, über Jürgen Ehle von der Band Pankow. Alles Stasi-Geschichten. Ich habe mich gefragt, ob man die jetzt anders lesen muss. Davon habe ich meinen Kollegen beim Spiegel erzählt, wo ich ja arbeite. Die wollten das Porträt eigentlich nicht, glaube ich, haben mich aber machen lassen. Jemand beim Spiegel hat mir dann die Akte gegeben, Thomas kannte die ja gar nicht.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Alexander Osang Geboren 1962 in Berlin, Lehre in Neubrandenburg, Studium in Leipzig. Bis 1999 Reporter bei der Berliner Zeitung, dann Reporter beim Spiegel, unter anderem in New York und Tel Aviv. Verheiratet, drei Kinder. Verschiedene Buchveröffentlichungen, zuletzt der Roman „Die Leben der Elena Silber“, das Memoir „Fast Hell“ und die Porträtsammlung „Das letzte Einhorn“.

Wie hast du, Thomas, darauf reagiert, dass Alexander über dich schreiben wollte?

Leinkauf: Ich habe gesagt, dass er über alles schreiben kann, über meine Biografie, was mich geprägt hat. Aber ich will den Text sehen. Ich will darüber entscheiden können, ob er erscheint.

Osang: Das war die Bedingung, ich habe mich darauf eingelassen.

Leinkauf: Offenbar das erste Mal in deinem Reporter-Leben.

Osang: Ja, hatte ich noch nie gemacht. Danach erst wieder bei Uwe, dem Protagonisten von meinem Buch „Fast hell“. Ich habe das gemacht, weil Thomas mein Freund ist, aber auch, weil er in einer Ausnahmesituation war, extrem angeschlagen. Ich habe gewusst, dass ein Mensch, der in so einer Situation ist, eigentlich nicht mit mir reden sollte. Ich bin ja als Reporter gekommen. Ein Reporter, der ihn gut kannte, aber eben ein Reporter. Ich hatte immer meinen Block auf dem Tisch, aber ich war eben auch Alex, sein alter Kumpel. Das war schwer auseinanderzuhalten, glaube ich. Wahrscheinlich noch mehr für ihn als für mich.

Wollten viele Journalisten die ganze Geschichte des Thomas Leinkauf hören?

Leinkauf: Es gab viele Anfragen, da ging es immer nur um kurze Statements, aber auch eine zu einem langen Interview. Ich wollte mit niemandem reden. Mit Ausnahme von Alexander.

Wie hast du erfahren, dass deine Akte in den Medien war?

Leinkauf: Ich bekam an einem Freitag einen Anruf von einem Journalisten der Welt. Der sagte mir, es erscheine ein Text, er habe dazu drei Fragen. Ich habe schmale Antworten gegeben. Nichts abgestritten, gesagt: Ich war jung, ich war Student. Ich kannte ja weder den Text noch die Akte. An dem Abend hatte ich Karten für das Konzerthaus.

Osang: Was wurde gespielt?

Leinkauf: Es war ein Klavierkonzert einer aserbaidschanischen Künstlerin. Ich bin zum Konzerthaus gelaufen. Hinterm Roten Rathaus bekam ich einen Anruf von unserem damaligen Chefredakteur, dass ich sofort antanzen soll, da gebe es eine Stasi-Veröffentlichung. Ich war ziemlich unbedarft, ich habe gedacht, gut, dann ist es jetzt endlich in der Welt. Eine ganz komische Gemütslage.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Thomas Leinkauf Jahrgang 1953, Abitur 1971, Kulissenschieber an der Staatsoper, Armee, Studium Philosophie Humboldt-Uni. Redakteur Berliner Zeitung, langjähriger Ressortleiter Seite 3/Magazin. Vorläufiger Ruhestand.

Nach all den Stasi-Fällen in den Jahren nach der Wende? Jeder Journalist wusste doch, wie ernst diese Fälle genommen wurden, wie groß die Debatten werden.

Leinkauf: Das, was in den Wochen danach passiert ist, hätte ich mir nie vorstellen können. Ich war nicht Manfred Stolpe oder Gregor Gysi, keine Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit stand. Und der Fall an sich war nicht groß: 18 Monate IM, als Student in den 70er-Jahren.

Es wurde wie ein großer Fall betrachtet. Viele Medien berichteten.

Osang: Das hatte sicher auch mit der Berliner Zeitung zu tun. Die hat sich ja viel mit der DDR auseinander gesetzt, auf ihre eigene Weise. Es war unsere Vergangenheit und unser Blick darauf. Wir wollten uns das nicht wegnehmen lassen. Dieses Selbstbewusstsein hat bestimmt einige genervt. Außerdem war die Zeitung oft wirklich ziemlich gut. Ich finde ja, sie ist das einzige wirklich ernstzunehmende deutsche Medienprodukt, an dem Ostler und Westler relativ gleichberechtigt mitmachten. Insofern war sie immer auch ein Vorwurf für die anderen, wo das nicht so war.

Leinkauf: Vielleicht war es auch konkreter. Es gab ein paar Wochen vorher ein großes Porträt über den Historiker Hubertus Knabe im Magazin der Berliner Zeitung, das ich veröffentlicht hatte. Eine ziemlich kritische Auseinandersetzung mit dem Mann, für den die DDR nur aus Stasi und SED-Diktatur zu bestehen schien. Ich kann nicht beweisen, dass es einen Zusammenhang gibt, aber ich würde es vermuten.

Wie haben die Leser auf die Enthüllungen reagiert?

Leinkauf: So und so. Ich kenne ja nur die Haltung der Leute, die an die Berliner Zeitung geschrieben haben. Es wurden bestimmt 150 Briefe veröffentlicht. Die einen haben gesagt, was für ein Übeltäter, die anderen: Was soll der ganze Aufriss?

Gab es in der Redaktion auch so ein großes Für und Wider?

Leinkauf: Es gab laute Stimmen, ein Kollege hat einen offenen Brief geschrieben und an andere Zeitungen gegeben, in dem stand, dass ich das mühsam aufgebaute Projekt Berliner Zeitung gefährde, weil ich geschwiegen habe. Gesprochen mit mir hat er darüber nicht. Es gab aber auch viele verhaltene Reaktionen. Wer aus der DDR kam, wusste, dass wir in gewisser Weise alle beteiligt gewesen waren. Daran, wie wir bis zur Wende berichtet hatten, zum Beispiel.

Osang: Wir kannten uns ja alle von früher. Wir hatten zusammen ein System gewechselt. Ich kannte Thomas aus dem Osten, das war ein wahnsinniger Vorteil. Aber es gab eine Linie, die nach der Wende durch die Gesellschaft gezogen worden war, und das war die Stasilinie. Auf die hatte sich die Gesellschaft mehr oder weniger geeinigt. Auch wir im Osten. Wer jenseits dieser Linie war, also eine Stasi-Vergangenheit hatte, welcher Art auch immer, der ist eigentlich immer gefallen.

Hast du, Thomas, dich auf der sicheren Seite dieser Linie gefühlt?

Leinkauf: Also erstens lag meine Stasi-Mitarbeit lange zurück. Dann war es nur eine kurze Zeit. Und ich fühlte mich auch noch in einer besonderen Situation, weil die Stasi mich ja schon 1976 rausgeschmissen hatte, also dreizehn Jahre, bevor die Mauer fiel. Die hatten damals entschieden, wir wollen mit dem nicht mehr arbeiten. Wegen der verbotenen Trotzki-Bücher, die ich mir besorgt hatte, und weil ich wegen Befehlsverweigerung aus dem Armeelager geflogen war. Ich hab gedacht, mein Fall ist nicht so spannend.

Osang: Nicht typisch.

Leinkauf: Oder so. Als wir später all diese Texte gemacht haben über IMs, habe ich nie gedacht, ich gehöre dazu. Und ich hatte mit meinen engsten Kollegen auch mal darüber gesprochen, nicht bis ins Detail, aber gesagt, dass ich mit der Stasi mal zu tun hatte.

Osang: Er hatte uns mal in einer Kneipe über einen Westberliner Studenten erzählt, den er zu sich in die Wohnung eingeladen hatte, die die Stasi vorher verwanzt hatte. Das war ganz am Anfang, schon ein Geständnis, aber auch irgendwie eine Abenteuergeschichte.

In Osangs Text wird Thomas mit dem Satz zitiert: „Ich habe es die ganze Zeit gewusst.“

Leinkauf: Gewusst, ja. Aber setzt man sich auch ständig damit auseinander? 1996 hatte ich dem damaligen Chefredakteur Michael Maier erzählt, dass ich auf einen Westberliner Studenten angesetzt war. Maier hat mich nicht rausgeworfen. Auch, weil es keine Akte gab.

2008 tauchte die dann auf. IM Gregor. Lag sie auf dem Tisch, als ihr miteinander geredet habt?

Osang: Nein. Wir haben über seine Erinnerungen geredet, sein Leben, aber auch über die Reaktionen auf die Enthüllung, draußen, in der Welt und in unserer Redaktion. Die Akte war eher ein Fremdkörper. Die lag in meiner Wohnung im Nebenhaus. Ich habe die zwischendurch gelesen und mich anfangs so gefühlt, als würde ich in Briefe schauen, die nicht an mich gerichtet sind. Aber nach einer Weile haben mich die Berichte dann auch genervt, vor allem die Ignoranz. Jede Information, die man der Stasi gab, konnte von denen ja weiterverwendet werde, gegen andere eingesetzt werden. Da gab es keinen unschuldigen Tratsch. Natürlich war mein Blick inzwischen auch geschult durch die Zeit, die vergangen war, aber es hat mich mitunter so genervt, dass ich die Scheißakte an die Wand geworfen habe. Wirklich.

Leinkauf: Man spürt das auch in deinem Text, diese Genervtheit. Da gibt es so ein paar Stellen. Etwa eine Nebenbemerkung, dass ich in dem Bericht über einen afghanischen Mitstudenten für die Stasi von „dem Afghanen“ schreibe. Und Alexander kommentiert: „Als würde er über einen Hund reden.“ Das fand ich fies.

Osang: Mich hat das wirklich extrem aufgeregt. Auch, dass du später nie versucht hast, herauszufinden, ob die Leute, über die du da geredet hast, Nachteile hatten. Aber es waren natürlich Vorwürfe, die ich Menschen, die ich nicht so gut kenne wie dich, gar nicht so heftig gemacht hätte. Vielleicht wollte ich mich auch abgrenzen. Schwer zu sagen.

Leinkauf: Ich wollte es auch nicht wahrhaben, als ich das in der Akte über mich gelesen habe. Ich sollte ja so eine Art Auslandsspion werden, aber vorher haben sie mich ausgetestet. Sie wollten wissen, wie weit man geht, wozu man bereit ist. Ich sollte den schon erwähnten Westberliner Studenten für die Stasi anwerben. Das fand ich damals spannend. Wenn es wirklich dazu gekommen wäre, hätte er auch auffliegen und in den Knast gehen können. Das war mir nicht bewusst.

Wie alt warst du damals?

Leinkauf: 21.

Wolltest du aus politischer Überzeugung zur Staatssicherheit?

Leinkauf: Auch, ja, ich war ein überzeugter junger Sozialist. Aber da kommt einiges mehr zusammen. Wie ich mich verhalten habe, als die Stasi mich angesprochen hat, hat damit zu tun, wie man groß geworden ist, in einem katholischen Elternhaus, wie Alexander, oder in einer Familie von SED-Funktionären, wie ich. Ob man nach Anerkennung sucht, was Besonderes sein will. Ob du jemanden hattest, der dir mal sagte, pass auf, mein Junge, das und das macht man nicht.

Stimmt es, dass man als Journalist besser nicht über Freude schreiben sollte?

Osang: Bestimmt, aber ich sehe das anders. Ich versuche ja immer, große Nähe zu den Leuten herzustellen, über die ich schreibe. Bei Freunden ist die schon da. Objektivität in der Reportage gibt es meiner Erfahrung nach sowieso nicht. Hier war es besonders problematisch, weil ich auf der einen Seite so einen vertrauten Gegenstand hatte, den ich schon aus einem anderen Zeitalter kannte, und auf der anderen Seite ein Medium, das mit unserem Leben, unseren Erfahrungen, unserer Vergangenheit, nicht ganz so vertraut war. Ich habe den Text ja für den Spiegel geschrieben.

Ein westdeutsches Medium. Für Leser, denen man mehr erklären muss, über die DDR.

Osang: Ja. Aber auch ein Magazin, das in der Vergangenheit eher Jagd auf Stasileute gemacht hatte. Da auf sechs oder sieben Seiten die differenzierte Biografie eines ehemaligen IM zu erzählen, noch dazu eines Freundes, war schon schon ziemlich schwierig. Aber eben auch reizvoll. Meistens reden wir mit Leuten, die sowieso so denken wie wir. Das ist ein Problem in der Gesellschaft, aber auch im Journalismus. Bei diesem Projekt musste ich raus aus allen Wohlfühlblasen. Ich musste mich den Erwartungen des Spiegels und denen meines Freundes entziehen. Es sollte ein fairer Text werden, der einerseits erklärt, dass jedes Leben individuell zu bewerten ist, und nicht über eine Akte. Und der sich andererseits die Frage stellt, warum eigentlich immer wir das letzte Wort haben. Hat nicht funktioniert.

Leinkauf: Ich denke heute, es war ein fairer Text.

Osang: Aber er ist nicht erschienen.

Leinkauf: Ich fand ein paar Formulierungen nicht fair.

Gab es keine Möglichkeit, über die zu verhandeln?

Osang: Doch, die hätte es gegeben.

Leinkauf: Ehrlich gesagt, war ich damals nicht in der Lage, zu beurteilen, ob es ein fairer Text ist. Ich fühlte mich umzingelt, in die Ecke gestellt.

Wie hat sich euer Verhältnis nach der Absage verändert?

Osang: Ja. Ich bin ein paar Tage nachdem Thomas den Text gelesen und abgelehnt hatte, nach China geflogen, für eine Spiegel-Recherche. Ich habe nachts aus so einem dunklen Hotel in der südchinesischen Provinz in Berlin angerufen, weil Thomas Geburtstag hatte. Da habe ich gemerkt, es ist komisch. Es gab eine Party, ich habe mir eingebildet, dass Leute über den Text reden und über mich. Thomas hat es über die Jahre immer mal wieder angesprochen, gesagt: Du hättest mich ja auch verteidigen können. Ich hab gesagt: Ich bin Reporter. Ich war als Reporter da. Ich hatte gedacht, wenn mich jemand als Reporter kennen müsste, dann er. Aber er hat den fremden, kühlen Blick gespürt. Das wars. Wir hatten natürlich weiter miteinander zu tun, privat, aber es war nicht mehr, wie es früher war.

Leinkauf: Es hat mich nicht losgelassen. Die verloren gegangene Freundschaft hat mich beschäftigt.

Wie ging es in der Redaktion der Berliner Zeitung damals weiter?

Leinkauf: Nachdem das große Medieninteresse abgeflaut war, blieb die Frage: Was machen wir mit denen? Da waren noch zwei, drei andere, bei denen IM-Akten aufgetaucht waren. Dann kam ein Kollege, der Pressesprecher von Gauck in der Stasiunterlagenbehörde gewesen und jetzt im Redaktionsrat war, auf die Idee, eine unabhängige Ehren-Kommission die Fälle prüfen zu lassen. Das passierte dann auch. Es waren vier Leute: Rainer Eppelmann, der Pfarrer und Verteidigungsminister der letzten DDR-Regierung, Adolf Endler, der Untergrund-Schriftsteller aus Prenzlauer Berg, Thomas Langhoff, Intendant des Deutschen Theaters, und jemand von der Gauck-Behörde. Die haben die Akten gelesen, lange Gespräche mit uns geführt und Entscheidungen vorgeschlagen. In meinem Fall haben sie eine Weiterbeschäftigung empfohlen, allerdings nicht mehr als Magazin-Chef. So eine Prüfung ist in den 90er-Jahren kaum passiert.

Manche haben sich dennoch geoutet. War es ein Fehler, das nicht getan zu haben?

Leinkauf: Auch wenn das vielleicht komisch klingt: Ich denke nein, auch nicht im Rückblick. Das gesellschaftliche Klima war in den 90er Jahren nicht so. Man wurde in die Ecke gestellt und verlor seinen Job. Wenn man das nicht wollte, musste man sich dagegen entscheiden. Und ich wollte es nicht. Ich wollte weiter meinen Job machen.

Ist der Fall jetzt, wo der Text erschienen ist, abgeschlossen?

Osang: Das problematische an diesen Fällen ist ja, dass sie nicht verjähren, dass sie nicht zu sühnen sind. Es ist ja kein juristisches Vergehen. Es ist im Grunde ein moralischer Vorwurf, den wir Thomas machen können. Vielleicht hatte ich auch die Hoffnung, mit so einem Text eine Art Abschluss anzubieten. Der letzte Satz des Textes heißt ja: „Wir können Freunde bleiben.“

Gibt es inzwischen einen anderen, differenzierteren Umgang mit Stasi-Geschichten?

Leinkauf: Ich denke ja. Ich habe Leuten, die ich in den vergangenen Jahren kennengelernt habe und die mir wichtig waren, von mir und meinem Fall erzählt. Und da waren welche dabei, die mit der DDR total konträr waren. Niemand hat sich von mir abgewandt.

Und wie ist es bei euch beiden?

Osang: Vor drei Jahren saßen wir abends nach einer Lesung zusammen im Chagall an der Schönhauser Allee, ewig lange, und Thomas sagte irgendwann: Das war ein Fehler damals, der Text hätte erscheinen sollen. Das war schon sehr erleichternd. Wir haben ja eigentlich zusammen angefangen 1990. Thomas hat mich mehr oder weniger zum Reporter gemacht. Er war mein Redakteur. In den 90er-Jahren habe ich mit ihm teilweise mehr Zeit verbracht als mit meiner Familie. Die Texte, die ich damals geschrieben habe und mein Leben, das war irgendwie alles eins. So wird es natürlich nicht mehr. Ist auch okay. Aber wir sind uns wieder näher.

Leinkauf: Was ist Freundschaft? Das ist ja eine große Frage. Wir hatten eine Mischung aus Arbeitsfreundschaft und Nähe, aber wir sind gleichzeitig sehr unterschiedliche Typen. Daran wird sich nicht viel ändern. Aber wir können miteinander reden. Stundenlang spazieren gehen, und die ganze Zeit reden. Das ist doch Freundschaft.

Ist der Text jetzt im Buch so erschienen, wie er damals war?

Osang: Ja, genau so. Ich wollte ja zeigen, wie der ganze Ärger anfing. Dem Spiegel gefiel der Artikel damals übrigens auch nicht. Ein Redakteur sagte: Die Figur entwickelt sich nicht genug. Als sei Thomas kein Mensch, sondern eine Filmfigur.

