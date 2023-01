Wer trug was bei den Golden Globes? Unsere Stilkritik der Star-Roben

Endlich wieder rote Teppiche und Stars, die sich in Schale werfen! Bei den Golden Globes gab es was zu gucken – aber leider nur sehr wenig zu loben.

Die Pandemie hat ja viele schöne Traditionen zunichtegemacht. Unter anderem die, dass Stars vor Preisverleihungen in großer Robe über rote Teppiche flanieren. Doch durch Corona war auch Hollywood wie leer gefegt. Statt vom Glitzerevent schalteten sich die Schauspieler aus ihren Wohnzimmern in unsere – im Schlafanzug oder im Hoodie. Eine so nahbare wie langweilige Sache.

Doch nun war es endlich wieder so weit: Die Golden Globes glänzten am Dienstagabend (Ortszeit) in Beverly Hills nicht nur mit Trophäen, sondern auch mit einem großen Starauflauf. Schauspieler und Filmschaffende flanierten an den Fotografen vorbei, da waren sie wieder, die Designerroben und Herrensmokings. Wir haben uns die Outfits mal genauer angeschaut – und sind nach langer Wartezeit dann doch ein wenig enttäuscht. Liebe Hollywoodler, das könnt ihr doch besser! Hier unsere ganz persönliche Auswahl der größten Fashion-Fails.

1. Michelle Williams: Volant-Monster von Gucci

Hat jemand Lampenschirm gesagt? Michelle Williams in Gucci. Invision/AP

Für einen Wow-Auftritt habe Michelle Williams in diesem Volant-Ungetüm gesorgt, japste die Gala beim Anblick der wunderbaren Schauspielerin in dieser albtraumhaften Kreation von Gucci. Die Mischung aus Meerjungfrauenfummel, Lampenschirm und Silberfäden ist nicht nur unglaublich bieder, sondern auch sehr unvorteilhaft. Besonders wohlzufühlen scheint sich Williams darin auch nicht, was wir voll und ganz nachvollziehen können. Marcus Weingärtner

2. Anya Taylor-Joy: Schade, es macht dich so blass

So richtig glücklich scheint auch die argentinisch-britisch-amerikanische Schauspielerin Anya Taylor-Joy („Das Damengambit“) mit ihrem Outfit nicht zu sein. Die 26-Jährige ist ein eher heller und sehr blonder Typ, der helle Gelbton ihres Dior-Outfits aus Satin (Achtung, Pyjama-Vibes!) lässt sie eher noch blasser wirken.

Unverhüllte Mitte: Anya Taylor-Joy Invision/AP

Das wäre noch nicht so schlimm, wäre da nicht die Bauchfrei-Kombi aus Bandeau-Oberteil und einem bodenlangen Maxirock im Säulenstil, die hinten von einem lang baumelnden Band gehalten wird. Das ist sicher mutig und experimentierfreudig, wirkt aber am Ende dann doch irgendwie verloren. Anne Vorbringer

3. Dolly De Leon: An- oder Aufzug?

Schlecht geschnitten, unvorteilhaft und im Ganzen Dolly De Leon nicht würdig ist dieser An- oder Aufzug. Invision

Mit „Triangle of Sadness“ wurde Dolly De Leon auch in Europa einem breiteren Publikum bekannt. Die Gage für ihre schauspielerische Leistung in dem Film scheint aber auch noch nicht überwiesen worden zu sein. Nicht anders können wir uns erklären, wie die Schauspielerin in diesen Anzug gefallen ist.

Das soll wohl oversized sein, ist aber einfach nur unglaublich schlecht geschnitten. Zum Glück trug De Leon diesen Look nur zur Globes-Afterparty. Man kann den anderen Gästen nur wünschen, dass sie zügig so betrunken waren, dass ihnen der Anblick dieses modischen Totalausfalls erspart blieb. Marcus Weingärtner

4. Heidi Klum und Tom Kaulitz: Dresscode Karneval und Black Tie

Nach der Verleihung musste sich Heidi Klum beeilen, ihre Karnevals-Kostümprobe nicht zu verpassen. Invision/AP

Ist schon Karneval? Sind wir in Rio de Janeiro? Will Heidi Klum unter dieser riesigen Federboa etwa den Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Ehemann Tom Kaulitz verstecken? Seitenscheitel, superkurzes Glitzerminikleid und Riemchen-Stilettos; das alles erinnert eher an die Outfit-Wahl einer Achtzehnjährigen, die sich zum ersten Mal etwas unbeholfen für den Club aufbrezelt.

Noch unbeholfener sieht Kaulitz aus, der beim Discolook seiner Ehefrau wohl gar nicht mehr wusste, was er anziehen sollte. So griff er zum gleichen langweiligen Look, den neben ihm noch zwanzig andere Männer diesen Abend auftrugen: schwarzer Anzug mit Fliege. Im Gegensatz zu seiner Frau scheint der 33-Jährige immerhin seine Jugend als Tokio-Hotel-Rockstar hinter sich gelassen zu haben. Franka Klaproth

5. Jamie Lee Curtis: Wo flattern sie denn?

Jamie Lee Curtis, das darf und muss man neidlos konstatieren, ist mit ihren 64 Jahren in Topform, die legendäre „Halloween“-Darstellerin präsentiert sich schlank wie eh und je. Schwarz hätte sie für ihre Robe gar nicht wählen müssen, schließlich gibt es nichts zu kaschieren und nichts zu verflachen.

Gothic und Spitze: Hollywoods Scream-Queen Jamie Lee Curtis Invision/AP

So aber katapultiert uns ihr Gothic-Kleid direkt in die Achtziger zurück, der dramatische Spitzenumhang setzt dem ganzen die Krone auf. Eine Mischung aus Tischtuch und Fledermausanleihen, gleich schweben wir rüber nach Gotham City. Anne Vorbringer

6. Billy Porter: Schiefgegangenes Smokingkleid

Statt gut gekleidet sieht Billy Porter eher aus wie ein sonderbares Fabelwesen. Invision/AP

Der Farbfleck in Fuchsia auf dem Teppich ist übrigens Billy Porter, der wohl seinen Moment des Tuxedo-Kleids von den Oscars aus 2019 wiederbeleben wollte. Wir finden, er hätte es lieber lassen sollen. So bedeutet noch eine Schippe draufzulegen nicht immer, dass der Look noch ikonischer wird – im Gegenteil. Während das schwarze Smokingkleid von Christian Siriano 2019 ein modisches Statement setzte und edel aussah, lässt die 2023-Variante Porter nur lächerlich und verkleidet wirken. Der Mut, der Tom Kaulitz und allen anderen im Standardsmoking gefehlt hat, muss Porter im Überdruss befallen haben. Nur die Schuhe, glitzernde Absatzstiefel, die ab und zu unter dem Fuchsia-Scheusal rausblitzten, waren echte Hingucker. Franka Klaproth

7. Salma Hayek: Uiuiui!

Dafür, dass sich ihr Kleid farbtechnisch kaum von der pudrigen Golden-Globe-Fotowand im Hintergrund abhebt, kann Salma Hayek freilich gar nichts. Leider ist das Naked Dress in Korsett-Optik an der 56-Jährigen auch sonst nicht so richtig stimmig.

Viel Haut, viel los: Salma Hayek Invision/AP

Klar, der Glanz- und Glamourfaktor ist hoch, überall funkelt und glitzert es an der Gucci-Robe mit den Fransendetails und dem üppigen Dekolleté, sodass man sich ein wenig zu schnell sattgesehen hat an all der Pracht. Die kurzen Ärmel ruinieren das Kleid leider völlig. Manchmal ist weniger eben doch mehr, und wie wir wissen, kann die gebürtige Mexikanerin Hayek („Frida“) das eigentlich besser. 2003 bezauberte sie bei den Globes mit einem schlichten, kirschroten Kleid von Narciso Rodriguez – das war Eleganz pur. Anne Vorbringer

8. Jenny Ortega: Wednesday Addams hätte es besser gemacht

Jenny Ortegas Kleid: obenrum vielversprechend, untenrum enttäuschend Invision/AP

Seit ihrer Rolle als Wednesday Addams ist Jenny Ortega das neue Gesicht Hollywoods. Jeder liebte ihr Goth-Ballkleid, und generell, ihre schwarzen, düsteren Looks. Bei den Golden Globes zeigte sie sich in einem nudefarbenen, fließenden Kleid, das dann aber doch nicht überzeugen konnte. Am Körper schön geschnitten und an den Armen noch elegant, franst es nach unten so unglücklich aus, dass es an den Enden zu einem hautfarbenen Fetzen wird. Der erinnert dann eher an eine kaputte Strumpfhose oder an ein abgerissenes Pflaster als an ein anmutiges Kleid. Schade! Franka Klaproth

9. Julia Garner: Hausfrauentraum von Gucci

Bewirbt sich nachträglich noch für die Rolle der Barbie: Julia Garner in einem Vorhang von Gucci. AFP

Liebe Julia Garner, in „Ozark“ haben Sie unsere Herzen im Sturm erobert. Ihr sexy Trailerpark-Tomboy-Look war einfach umwerfend. Aber wer, um Gottes willen, hat Ihnen zu diesem überkandidelten Gucci-Fummel geraten? Konnten Sie nicht warten, bis Alessandro Michele endgültig aufgehört hat, das italienische Modehaus zu einem Witz zu machen? Dieser seltsame feuchte Hausfrauentraum, den Sie da tragen, ist jedenfalls ein Fehlgriff, der Schnitt, die Farbe, das Rüschengezumpel – dafür gibt es keinen Preis!

Marcus Weingärtner