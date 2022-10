Whoopi Goldberg arbeitet an „Sister Act 3“ Ihre Rolle in „Sister Act“ war eine ihrer erfolgreichsten. Goldberg spricht über ihre Traumbesetzung für eine Fortsetzung. dpa

Los Angeles -Die US-Schauspielerin und Komikerin Whoopi Goldberg arbeitet nach eigenen Worten an einer Fortsetzung ihres Erfolgsstreifens „Sister Act“ - und hat nun verraten, wen sie sich für die Besetzung wünscht. „Ich möchte, dass Lizzo dazukommt“, sagte die 66-Jährige in der Sendung „Hell of a Week“ von Moderator Charlamagne tha God.