Urlaubszeit ist Elternbesuchszeit, und mich führt diese Reise immer wieder in den Süden, ins Badische. Mit Berlin hat diese Region nicht viel gemein, aber ein Problem ist in Deutschland gerade allgegenwärtig. Die Rede ist vom Fachkräftemangel.

Die örtliche Rhein-Neckar-Zeitung widmete in einer ihrer Augustausgaben dem Bäckerhandwerk in der Region eine ganze Seite. Diese Sparte hat es schon lange schwer, Nachwuchs zu finden, denn wer möchte schon um drei Uhr früh am Backofen stehen. Nun, mit der Generation Z am Start, scheint es schier unmöglich zu werden. Erst kürzlich, so stand es in der RNZ, mussten die Nusslocher Bäckerei Siefert und die Eppelheimer Bäckerei Stern schließen – wegen Personalmangels und fehlender Nachfolger. Die eine hat es 120, die andere 121 Jahre lang gegeben. Das ist bitter.

Das Brot und die Rockmusik haben einiges gemeinsam

Und auch Bäckereien in Ortschaften mit so schönen Namen wie Neckargemünd, Neckarsteinach und Heiligkreuzsteinach haben schlimme Nachwuchssorgen. Volker Emert, der Chef der Holzofenbäckerei Emert in Gauangelloch, einem Stadtteil von Boris Beckers Heimatort Leimen, ist auch betroffen. Aber Emert denkt nicht ans Aufhören, auch wenn er schon längst im Ruhestand sein müsste. Er ist 70. Eher müsste man sagen, dass er nicht ans Aufhören denken kann, denn er findet keinen Nachfolger für den Betrieb, der im Jahr 1908 gegründet worden ist. Gut, dass Brot offenbar seine Leidenschaft ist. Wie sonst käme er auf die erstaunliche Idee, sich mit dem 79 Jahre alten Mick Jagger und dessen Bandmitgliedern zu vergleichen. „Solange die Rolling Stones noch Musik machen, backe ich“, sagt Volker Emert. Und wirklich: Sein Brot ist ungefähr in dem Stadium, in dem sich auch die Rockmusik seit einiger Zeit befindet – beider Form ist fixiert, da muss nichts mehr Neues dazukommen.

Mick Jagger und Volker Emert knüpfen an die Vergangenheit an

Sein Brot, mild im Geschmack, mit einer feinen, lockeren Krume und der unnachahmlichen herzhaften Kruste, sei nur echt, wenn es direkt auf von Buchenholzfeuer erhitzten Steinplatten gebacken wurde, sagt Emert. Wie die Rolling Stones braucht auch der Gauangellocher Bäcker nur an die gloriose Vergangenheit anzuknüpfen, um Erfolg zu haben. In seinem Fall sind es alte Familienrezepte.

Der Rockmusiker Mick Jagger und der Bäcker Volker Emert – die Zeit ist auf ihrer Seite.