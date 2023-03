Wie hat Dieter Nuhr auf Jan Böhmermann in seiner Sendung reagiert?

Jan Böhmermann hat in seiner vergangenen Sendung von „ZDF Magazin Royale“ eine Parodie auf Dieter Nuhr und andere Künstler inszeniert, in denen sie verballhornt werden. Dieter Nuhr hat es besonders hart getroffen. Nuhr hat sich bislang in den Medien nicht zu den Parodien geäußert. Heute Abend fand allerdings die erste Aufzeichnung seiner Sendung „Nuhr im Ersten“ in Berlin statt. Wie hat der Comedian reagiert?

Unser Kollege und TV-Kritiker Torsten Wahl war vor Ort. Dieter Nuhr sei auf die Attacke von Böhmermann nur mit einem einzigen Satz in der Begrüßung eingegangen: „Wir beschäftigen uns heute mit den wirklich wichtigen Dingen – also nicht mit mir!“

Nuhr im Ersten von 30.3.2023. Torsten Wahl

Ansonsten habe Nuhr der Ausgang des Berliner Klimaentscheids viel Rückenwind und viel Stoff geboten. Auch Lisa Eckhart war unter den Gästen. Unser Kritiker habe am Rande mit dem Kabarettisten Frank Lüdecke gesprochen, der auch aufgetreten sei und der ziemlich betroffen von den Angriffen Böhmermanns war.



Lesen Sie die ganze Kritik zur Sendung in Kürze.



Nuhrs Sendung „Nuhr im Ersten“ läuft seit 22:50 Uhr in der ARD.