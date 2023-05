Wie ich reagiert habe, als ich erfuhr, dass der Friseur meines Lebens aufhört

„Du, ich muss dir was sagen ...“ – Sätze, die so anfangen, gehen nie gut weiter. Das sagt einem die Lebenserfahrung. Und so war es auch diesmal. Der Mann, der seit vielen Jahren meine Haare schneidet, hört auf. Meine erste Reaktion war typisch für eine Frau, der man gerade eröffnet hat, dass man sie verlässt: „Ich hasse dich.“

Man wird mich verstehen: Den Friseur seines Vertrauens gefunden zu haben, erspart einem viel Kummer und Frust, noch dazu sind diese Exemplare äußerst selten. Ich weiß nicht, bei wie vielen ich gewesen bin, bis ich diesen hier aufgetan habe. Wer einen hat, hält an ihm fest, behandelt ihn gut und ist einfach froh, über die Tatsache, dass es ihn gibt. Ich habe eine Freundin, die den Haarschneider ihres Lebens in Rom gefunden hat und nun trotz Klimakrise zum Haareschneiden in die italienische Hauptstadt fliegt. Und wenn das mal nicht möglich ist, schneidet sie sich die Haare lieber selbst, als einen Wildfremden auszuprobieren. So ist das mit diesen Figaros.

In diesen Zeiten des Fachkräftemangels kommt noch hinzu: Gute Friseure sind wie Berliner Fachärzte – es ist fast unmöglich, einen Termin zu bekommen.

Mein Friseur will seinem Leben eine neue Richtung geben

Der Mann, der an diesem Tag zum allerletzten Mal meine Haare schnitt, will seinem Leben eine neue Richtung geben und herausfinden, ob er nicht nochmal was ganz anderes machen kann. Verstehe ich, klar, und wünsche ich ihm natürlich alles Gute dafür. So riss ich mich beim Abschied zusammen. Aber insgeheim hoffe ich fieserweise auf etwas anderes.

In Zeiten von Beziehungskrisen scheinen dann alle Liedertexte nur auf die eigene Situation gemünzt zu sein. Das erfuhr ich abends beim Karaoke: „Das mit uns geht so tief rein, das kann nie zu Ende sein.“ Und: „Summertime Sadness“. Aber auch: „I will survive.“ - Ja, okay, wahrscheinlich. Bloß wie ich dabei aussehen werde, weiß ich halt nicht.