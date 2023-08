Wie im Bestseller „Eine Frage der Chemie“: Mein Hund versteht mich

Ein Jahr lang wartete ich, um in der Stadtbibliothek das Buch „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus zu erhaschen. Unentwegt war es ausgeliehen. In der Zwischenzeit arbeitete sich der Roman schnurstracks die Bestsellerlisten hoch.



Meine Spannung stieg parallel dazu. Endlich lag es da auf dem Tisch mit den Neuerscheinungen. Ich schnappte es mir sofort, ab nach Hause. Es folgten mehrere kurze Nächte, schlafen war kaum möglich, so gebannt war ich von der aufregenden Geschichte.

Es ist wie Liebe auf den ersten Blick

Eine der Hauptpersonen ist ein Hund. Halbsieben nennt ihn die Protagonistin Elisabeth Zott– nach der Uhrzeit, zu der sie sich erstmals auf dem Parkplatz eines Supermarkts begegneten.



Es ist ein magischer Moment, so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Ich kenne das, Sie auch? Der Hund sucht sich seinen Menschen aus. Halbsieben sieht Elisabeth, nach nur einem Blick „rappelte er sich hoch und folgte ihr“. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die über tragische Schicksalsschläge hinwegträgt.

Das Band zwischen Hund und Herrchen oder Frauchen ist besonders. Halbsieben bemerkt, wenn Sorgen die Menschen um ihn herum quälen. So heißt es im Buch: „Elisabeth Zott hatte in der Vergangenheit gelitten – das spürte er –, und er war fest entschlossen, dass sie nie wieder leiden sollte.“

Nach einer zwangsweise abgebrochenen Karriere als Chemie-Wissenschaftlerin wird sie zur beliebten und berühmten TV-Köchin, gerät in Gefahr. Aber nun hat sie ja Halbsieben. Trickreich schleicht der sich auf ihrer Arbeitsstelle ein. Dort macht er eine potenzielle Attentäterin dingfest, erschnuppert den Sprengstoff in ihrer Handtasche, trägt sie im Maul weg.

Ein supergutes Gespür für Stimmungen

Das Tier tröstet sie auch über große Verluste hinweg. Ich erinnere mich voller Liebe an solche Unterstützung durch die Hunde meines Lebens, suche Gleichgesinnte und unterhalte mich mit Carla Frenzel, ebenfalls Hundebesitzerin. Wir teilen die Gefühle und Erfahrungen in der Beziehung zwischen Mensch und Hund.

Die Informatikerin aus Berlin-Mitte ist Halterin von Kate, einer sechsjährigen Australian-Shepherd-Hündin. Sie bestätigt mir: „Auch unsere Hündin Kate hat ein supergutes Gespür für Stimmungen. Sie kriegt unheimlich viel in unserer Familie mit.“ Sie beruhige und beschwichtige. Dafür springe sie an den Menschen hoch und stupse sie an, um sie aufzumuntern. „Liegt meine Mutter krank im Bett, legt sich Kate dazu und kuschelt sich an sie.“