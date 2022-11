Wie Kim de l'Horizon zur Literatur gefunden hat Kim de l'Horizon stammt aus der Schweiz und hat im Oktober den Deutschen Buchpreis gewonnen. dpa

Berlin -Kim de l'Horizon hat in einem Interview über den Werdegang zum Schreiben gesprochen. „Ich komme nicht aus einer so kulturaffinen Familie. Durch die Schule hab ich zur Literatur gefunden“, sagte de l'Horizon der „Berliner Zeitung“ (Samstag). „Mit 16 hab ich schlechte Gedichte geschrieben, die nun im Keller verdorren, und das ist auch gut so. Aber ich schreibe schon lange viel tagebuchartig.“ Mitte Oktober hatte Kim de l'Horizon mit einem Roman den Deutschen Buchpreis gewonnen.