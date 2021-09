Kaum aus Berlin nach Havanna zurückgekehrt, war der kubanische Künstler Hamlet Lavastida vor gut drei Monaten verhaftet worden, am 26. Juni. Der 38-Jährige war zuvor Stipendiat des Künstlerhauses Bethanien in Berlin gewesen. Dieser Tage nun wurde Lavastida aus der Haft in Havanna entlassen, aber nicht etwa in die Freiheit. Er wurde zwangsexiliert, nämlich direkt zum Flughafen gebracht und in ein Flugzeug nach Polen gesetzt. Das berichtet 14ymedio, die erste unabhängige Online-Zeitung des Landes, die sich auf eine Quelle aus der Familie beruft. Am Sonntag landete der Künstler zusammen mit seiner Partnerin, der Dichterin Katherine Bisquet Rodriguez, in Warschau. Zwanzig Sicherheitsbeamte hätten Bisquet zum Flughafen begleitet. Es handele sich um eine Reise ohne Wiederkehr, sei die Auskunft der Beamten gewesen.

Nach der Ankunft in Warschau erklärte Katherine Bisquet in einem Facebook-Post, dass der Gang ins Exil die einzige Möglichkeit gewesen sei, Hamlet Lavastida aus der Haft zu befreien. Sie sei erpresst worden. Ihr sei gesagt worden, Lavastida werde nur unter der Bedingung freigelassen, dass sie beide das Land verlassen, schreibt Bisquet weiter. Jeder Tag, den sie sich weigere, ihr Ausreisevisum zu beantragen, bedeute einen weiteren Tag Haft für ihren Freund.

Lavastida sei dann von der Sicherheitspolizei zum Flughafen gefahren worden, nachdem er seit dem 20. September isoliert worden sei, in einem Haus, von dem er nicht gewusst habe, wo es sich befinde. Er habe den Kopf zwischen die Beine nehmen müssen, als er dorthin gebracht worden sei.

Und dann sehr emotional: „Sie haben uns vergewaltigt, sie haben uns ausgebürgert, sie haben uns ermordet, sie haben uns eingesperrt, sie haben uns zensiert, und alles ist ganz still passiert, ganz in der Nähe, in unserem Patio, in unserem eigenen Haus.“

14ymedio bezeichnet Lavastida als einen der bedeutendsten Künstler seiner Generation. Immer wieder hat er Kritik an der Regierung geübt und die Repressionen seiner kubanischen Kollegen vor allem nach den Geschehnissen des 27. November 2020 beklagt, als Hunderte Künstlerinnen und Künstler vor dem Kulturministerium gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung Andersdenkender demonstrierten. Viele von ihnen stehen heute unter Hausarrest. Aus den Protesten ging die Gruppe 27N hervor. Auf ihrer Facebook-Seite hatte sie Anfang Juli gegen die Kriminalisierung Hamlet Lavastidas protestiert, so wie Dutzende Künstler in den sozialen Netzwerken auch. Unter ihnen war Lester Alvarez, der in einem Facebook-Post schrieb, der einzige Grund für die Verhaftung Lavastidas sei, dass er seine Meinung über den Autoritarismus der kubanischen Regierung frei zum Ausdruck gebracht habe.