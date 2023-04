So marode ist Berlin: Auch die Stabi am Potsdamer Platz muss bald schließen

Nachdem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz den Berlinern vergangene Woche eröffnete, das Pergamonmuseum müsse im Oktober aufgrund von dringend notwendigen Sanierungsarbeiten überraschend für vier Jahre schließen, stellt sich nun heraus, dass auch das Haus der Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße in naher Zukunft für eine unbekannte Zahl von Jahren zumachen muss. Das zwischen 1967 und 1978 nach Plänen von Hans Scharoun errichtete markante Haus ist nach über 40 Jahren Dauerbetrieb sanierungsbedürftig. Das ist nicht neu und seit langem in Planung, aber diese Hiobsbotschaft ist noch nicht so richtig angekommen in Berlin. Klar ist: Eine ganze Generation von Studenten wird dieses Haus der Stabi nicht nutzen können.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Bücherbestände werden während der ganzen Zeit zugänglich sein. Das will die Bibliothek erreichen, indem sie die Magazinbereiche abschnittsweise saniert, ihr Gebäude am Westhafen nutzt und mit anderen Bibliotheken zusammenarbeitet. „Es wird aber einen Zeitpunkt geben, zu dem die Lesesäle geschlossen werden müssen“, sagt die Sprecherin des Hauses Barbara Heindl. Sie rechnet nicht vor 2027 damit, die Schließung wird mehrere Jahre dauern.

Auf dem Parkplatz vor der Stabi wird ein Interimsgebäude errichtet

Der ursprünglich geplante Beginn der Baumaßnahmen ist im Jahr 2025, sagt Heindl. Anfangen sollen die Maßnahmen mit dem Bau eines Interimsgebäudes auf dem Parkplatz vor der Bibliothek. Hier sollen vor allem Arbeitsplätze entstehen, aber es wird auch einen für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereich geben.

Wenn jetzt ein Haus schließt, bleibt es lange und meist auch länger als geplant geschlossen. Man erinnere sich nur an die Staatsoper Unter den Linden. Man fragt sich bang, wann die Komische Oper wieder öffnen wird, die Ende dieser Spielzeit schließt, und wie es mit dem Sanierungsbedarf anderer Berliner Gebäude aussieht. Was ist mit der Neuen Philharmonie gegenüber der Stabi, ebenfalls von Hans Scharoun entworfen und noch vor der Stabi erbaut?