Seit Kurzem zieht es mich öfter in eine Gegend südlich von Berlin, nach Teupitz, ein Städtchen am 66-Seen-Wanderweg. Manche dieser Seen sind vom Klimawandel sichtbar gebeutelt. Im Nicolassee zum Beispiel hat sich dort, wo das Wasser einst flach war, eine Sandbank gebildet.

Wer will da noch mit dem CO₂-ausstoßenden Auto von Berlin in die gebeutelte Natur fahren? Doch meine persönliche Verkehrswende wird durch das Brandenburger Busunternehmen Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme Spreewald mbH (RVS) herausgefordert, ja torpediert.

Das Problem: Aufgrund der gestiegenen Fahrgastzahlen, auch hervorgerufen durch das 9-Euro-Ticket, ist kaum ein Regionalzug mehr pünktlich. Es dauert einfach zu lange an den Bahnhöfen, bis alle aus- und eingestiegen sind. Und dann gibt es manchmal auch noch Rangeleien wegen der Fahrräder. Die Busse der RVS sind eigentlich so getaktet, dass sie einen Anschluss gewährleisten. Sie fahren ein paar Minuten nach Eintreffen der Regionalzüge aus Berlin ab. Alle gehören schließlich zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs aufs Beste miteinander verzahnt.

Es ist mir jetzt jedoch das dritte Mal passiert, dass der Bus schon weg war. Wobei „schon weg war“ nicht das richtige Wort ist. Die Bahn fuhr ein, der Bus fuhr davon, dabei muss er uns gesehen haben. Und all die Menschen mit schweren Taschen voller Badezeug, Pflanzen, Hunden waren so verzweifelt wie fassungslos. Denn der nächste Bus fährt am Wochenende erst zwei Stunden später. Und Taxis sind in diesen Breiten Mangelware.

Busunternehmen: Das ist nicht unser Problem

Ich war so empört, dass ich sogar beim Busunternehmen mit Sitz in Luckau anrief. Das Problem mit den verspäteten Regionalzügen sei doch bekannt, sagte ich, ob die Busse nicht ein paar Minuten warten könnten? „Die Antwort haben Sie sich doch gerade selbst gegeben“, sagte der Mann am Telefon. „Das ist nicht unser Problem, sondern das Problem der Bahn.“ Es sei vor allem das Problem der Kundschaft, widersprach ich. Mit einem „Sie und ich werden das Problem nicht lösen“ beendete er das Gespräch.

Anderntags auf dem Rückweg nach Berlin suchte ich das Gespräch mit dem Busfahrer. Sie hätten die Freiheit, acht Minuten auf die verspäteten Züge aus Berlin zu warten, sagte er. Das hatte der Mann von der Busgesellschaft nicht erwähnt. „Aber machen nicht alle Kollegen.“ Warum nicht? Er zuckte mit den Schultern.

Ob das die Rache der Brandenburger an den Berlinern ist, die im Sommer massenhaft einfallen? Ein Auswuchs der alten Stadt-Land-Feindschaft, wie sie schon Äsop in seiner Fabel von der Stadtmaus und der Landmaus beschrieben hat?