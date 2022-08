Als Peter Fox 2019 nach den Veränderungen in der Branche gefragt wurde, sagte er kurz und knapp: „Es läuft Bombe für uns.“ Die Ablösung der CD als Trägermedium durch Streaming, so Fox, sei für ihn und Seeed kein Problem, da sich die Band vor allem über Live-Auftritte definiere. Es gehört zu den Gepflogenheiten des vielköpfigen Kollektivs, die ganzen Songs a cappella noch einmal durchzusingen, wenn die Instrumente bereits an ihrem Platz auf der Bühne stehen. Im Konzert hört sich das dann so an, als folge jeder Ton dem Groove des Augenblicks. Hinter der Lust an der Musik von Seeed und den Stilen, aus denen sie zusammengesetzt ist, steckt harte Arbeit und die Offenheit für neue Einflüsse.

Zurück auf die Bühne

Dann aber kam Corona, und das Selbstverständnis, mit dem Seeed sich an der Nähe zum Publikum ergötzte, war jäh gestört. Der genialische Pop-Mix hatte Pause, wenn man die vielen Konzerte mit dem zweifelhaften Charme des Homeoffice nicht als adäquaten Ersatz akzeptierte. Nun aber hat das Seeed-Gefühl gute Chancen, in voller Schönheit zurück auf die Bühne zu kommen. Am Dienstag und den darauffolgenden vier Tagen spielen sie in der Köpenicker Wuhlheide, als ginge es darum, die schlechten Vibrationen der Pandemie mit Riddim & Co. zu vertreiben.

Peter Fox wurde 1971 in Zehlendorf als Sohn eines deutschen Lehrers und einer französischen Baskin unter dem Namen Pierre Baigorry geboren. Wie viele bedeutende Berliner Musiker besuchte er vorübergehend das Französische Gymnasium in Tiergarten. Bei der Firma C. Bechstein begann er nach dem Abitur eine Lehre als Klavierbauer, brach diese aber ab. Mit großer Ausdauer spielte er in verschiedenen Bands auf der Suche nach dem richtigen Sound, der in der Formation Seeed eine Entsprechung fand.

Die Band wurde international erfolgreich, seinen größten Erfolg landete Peter Fox jedoch mit dem Album „Stadtaffe“, das nachhaltig das Stadtgefühl der deutschen Hauptstadt in den 2010er-Jahren geprägt hat. Über Orangenbaumblätter vor dem „Haus am See“ sang zu jener Zeit jedes Kind. Danach schreckte Peter Fox jedoch vor dem großen Star-Rummel zurück und sehnte sich zurück in die Geborgenheit von Seeed, die in dieser Woche einige ihrer übrigen Buchstaben „e“ in der Berliner Atmosphäre verteilen.