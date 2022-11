Wie sich die Anti-Trans-Bubble radikalisierte: Bericht einer Eskalation

Als eine junge Biologie-Doktorandin am 2. Juli an der Berliner Humboldt-Uni einen Vortrag halten sollte, war ihr Name einer breiteren Öffentlichkeit völlig unbekannt. Am nächsten Tag galt Marie Luise Vollbrecht als ikonisches Opfer sogenannter woker Cancel Culture. Neben erzkonservativen Medien trugen zu ihrem plötzlichen Ruhm prominente Unterstützer bei, vom queeren TAZ-Autor Jan Feddersen bis zum inzwischen zurückgetretenen Präsidenten des PEN-Zentrums Deutschlands, Deniz Yücel. Letzterer nahm Vollbrecht etwa gegen „aggressive Unerbittlichkeit der Transgender-Aktivist*innen“ in Schutz.