L’art pour l’art: Zur Neuerfindung der Kunst in Frankreich

Wachsfiguren in tänzerischen Posen des Schweizer Künstlers Ugo Rondinone zwischen der Skulpturen-Sammlung im Petit Palais in Paris Stefan Altenburger/Petit Palais

Denkt man an Paris in den 1920er-Jahren, denkt man vielleicht an Gertrude Steins Samstags-Salons. Wo Picasso und Matisse sich mit Ezra Pound, F. Scott Fitzgerald und Edith Sitwell trafen, um über Gott und die Welt zu philosophieren. Paris ist in den letzten 100 Jahren zu einer Art Sinnbild avanciert – für die kreative Energie des angehenden 20. Jahrhunderts, ja für die Moderne überhaupt. Das Bild der Pariser Bohème ist natürlich auch klischeebehaftet und bis an die Grenzen des Geschmacks romantisiert. Doch das kreative Licht der Stadt ist nie ganz erloschen. Dieser Tage wird Paris auch für die zeitgenössische Kunstszene relevanter. Dafür spricht etwa die Übernahme der traditionsreichen Kunstmesse FIAC durch den fast konkurrenzlosen Messe-Titan Art Basel.

Die neueste Basel-Schöpfung heißt Paris+. Dass sie dieses Jahr in Paris stattfand, wurde von Kennern auch als Signal an den Markt gelesen, von nun an mehr Augenmerk auf die französische Hauptstadt zu legen. Dabei galt Paris, was Zeitgenössisches angeht, lange als zu selbstbezüglich und zurückgelehnt, in den Augen mancher auch schlicht als zu traditionell.

Neben den Messeständen der Paris+ im Grand Palais, im Schlagschatten des Eiffelturms, konnte man dieses Jahr im Rahmen der Messe auch Skulpturen und Installationen in den Tuilerien-Gärten am Louvre oder im Musée Delacroix sehen – darunter etwa Arbeiten von Robert Montgomery, Ugo Schiavi und Niki de Saint Phalle. Das Timing war wohl bewusst gewählt: Immerhin eröffneten in Frankreich dieses Jahr eine Reihe hochkarätiger Ausstellungen und Galerieräume.

Esther Schipper eröffnet neue Dependance in Paris

Dazu zählt etwa die neu eröffnete Dependance einer der wichtigsten Galerien Berlins, Esther Schipper. Für deren namengebende Galeristin, die selbst zwischen Taipeh und Paris aufwuchs und die französische Staatsbürgerschaft besitzt, repräsentiert der Pariser Standort am Place Vendôme, im Herzen der Stadt, auch eine Art Homecoming. Momentan kann man hier Arbeiten der Konzeptkünstlerin Ceal Floyer sehen, die auch eine Auseinandersetzung mit dem neuen Raum darstellen. Die Künstlerin dividiert dessen architektonische Elemente hier in seine Einzelteile, macht ansonsten unsichtbare Setzungen sichtbar, konfrontiert uns mit unserer Wahrnehmung von Wänden, Böden und Fenstern – mit ihrer Funktionslogik, ihren Grenzen und ihrer (brüchigen) Stabilität.

Mittig im Bild: Die Arbeit „Saw“ der Künstlerin Ceal Floyer in der neu eröffneten Pariser Dependance der Berliner Galerie Esther Schipper Andrea Rossetti

So ragt im Hauptraum der Galerie etwa ein gezacktes Metallsägeblatt aus dem Fußboden, wie eine Säge, die einen fast vollständigen Kreis in den polierten Parkettboden fräst. An der Kreismarkierung scheint sich ein Loch im Raum abzuzeichnen. Die Arbeit „Saw“ (2015) untergräbt somit nicht nur das Vertrauen der Betrachterin in die Beständigkeit des Bodens, sondern beschwört zudem auch die Abgründe der Vorstellungskraft. Das Ganze wirkt ein bisschen wie eine Szene aus einem Looney-Tunes-Cartoon, ein bizarres Bild physischer (Schein-)Realität.

Unweit davon hängt eine jüngere Arbeit, „Jigsaw“. Sie besteht aus zwölf Grafit-Zeichnungen, die je ein Puzzleteil zeigen. So isoliert, werden die Einzelteile das Ganze wohl nie vervollständigen. Floyers Arbeiten sind Ausdruck ihres ironischen Konzeptionalismus. Ihre Kunst untersucht Schnittstellen zwischen Künstlichem und Natürlichem, Substanz und Erscheinung. Und erzeugt, wie in „Jigsaw“, ein Gefühl von Unvollständigkeit, das dazu anregt, die Werke im Kopf zu Ende zu denken.

Update an einen weißen Kunstkanon: Tschabalala Self

Etwas unter zwei Zugstunden von Paris entfernt, am Senf-Standort Dijon, kann man Arbeiten der US-Künstlerin Tschabalala Self sehen. Der Titel ihrer Ausstellung lautet „Make Room“. Das klingt wie eine sprichwörtliche Aufforderung an den Kunstbetrieb, Platz zu machen: für Neues. Denn selbst wenn zahlreiche vor allem jüngere Künstlerinnen heute davon träumen, alte Dichotomien zu durchbrechen – zwischen Subjekt und Objekt, ästhetischem Schein und gelebter Realität –, so tut sich der Kunstbetrieb bekanntlich oft immer noch schwer, die tradierten Strukturen des Marktes und der großen Kunstinstitutionen hinter sich zu lassen.

Arbeiten der US-Künstlerin Tschabalala Self in Le Consortium in Dijon, Frankreich Rebecca Fanuele/Consortium-Museum

Self, die bereits in der Berliner Galerie Schur-Narula ausgestellt hat, hat tatsächlich Neues anzubieten. In ihrer Kunst blitzt immer wieder das Individuum auf, insbesondere die Schwarze Frau: als Fantasie, Metapher und Spiegel gesellschaftlicher Erwartungen zwischen Hyper-Sexualisierung, rassistischem Klischee, persönlicher Verwundbarkeit. Die 1990 geborene Künstlerin schafft hier ein breites Spektrum Schwarzer Körperlichkeit. Teils wirken diese Körper auf korpulente Umrisse und vulgäre Rundungen reduziert, auf Hintern, Brüste, Vulven. Dann wieder sind sie in Streetwear, eleganten Kleidern und mit tänzerischer Anmut in Szene gesetzt. Viele von Selfs Arbeiten bestehen aus Stoffen, die sie direkt auf die Leinwand aufnäht.

Die großflächigen Gemälde, die hier im Consortium zu sehen sind, wirken wie Versuche, dem Medium Stoff durch die flächig-kontrastierten Pastellfarben und die teils grotesk inszenierte Körperlichkeit etwas Drittes hinzuzufügen: Wie Licht, das durch ein Prisma geschossen wird und sich in seine spektralen Bestandteile aufdröselt, erscheinen Selfs Werke – sicher nicht ganz völlig unabhängig davon, wer sie betrachtet – in einem Moment wie fetischisierte Klischees, im anderen wie kraftvolle Updates an einen weißen und eurozentrischen Kunstkanon.

So lassen Selfs Malereien, Collagen und Installationen etwa auch immer wieder an die mythisch aufgeladenen Zeichnungen oder Aquarelle von Paul Klee denken. Oder an die expressive Zweidimensionalität der Gemälde von Joan Miró. Manchmal wirken sie auch wie eine zeitgenössische Antwort auf reduktive Darstellungen von Blackness in Werken wie Édouard Manets „Olympia“ oder Ernst Ludwig Kirchners „Schlafende Milli“. Ihre Arbeiten invertieren den objektivierenden, weißen Blick auf Schwarze Körper – durch eine genuin neue, unapologetisch Schwarze Perspektive.

Szene aus Ugo Rondinones Kunstfilm „Burn to Shine“, derzeit zu sehen im Petit Palais in Paris Stefan Altenburger/Petit Palais

Tanz und Eskapismus im Petit Palais

Ein weiteres Highlight, das derzeit in Paris zu sehen ist, sind die Arbeiten des Schweizer Installationskünstlers Ugo Rondinone in der Beaux-Arts-Architektur des Petit Palais. Im Zentrum der Ausstellung steht Rondinones jüngster Film „Burn to Shine“, der hier inmitten einer monumentalen, kreisrunden Yakisugi-Struktur aus verkohltem Holz gezeigt wird – umgeben von Gemälden des Symbolisten Eugène Carrière.

Im Inneren des dunklen Raums ist auf sechs großen Bildschirmen eine filmgewordene Beschwörungsformel zu sehen: Wir sehen eine Gruppe tanzender und trommelnder Menschen inmitten der Mahgreb-Wüste, die sich zu einer mehrminütigen Sequenz tanzend um ein Lagerfeuer zusammenfinden. Es sind trancehafte Bewegungen, angeleitet von Fouad Boussoufs speziell hierfür arrangierter Choreografie. Wer inmitten dieser künstlerischen Gratwanderung zwischen Eskapismus, Ahnenverehrung und Welterneuerung steht, wird sich schwertun, nicht zumindest für einen Moment davon mitgerissen zu werden.

Das Thema Tanz spiegelt sich auch in Rondinones Trapeztanz-Wachsfiguren-Reihe, die er geschickt inmitten der marmorweißen Skulpturensammlung des Petit Palais arrangiert hat. Und auch in den blauweißen Gusskörpern, auf denen sich Himmel- und Wolkenformationen abzubilden scheinen. Letztere wölben sich anmutig tänzelnd über der Eingangsrotunde des Petit Palais, vor Mosaiken und Glasmalereien. Man verliert sich sprichwörtlich beim Blick in die Luft. Keine Frage: Paris hat einiges Zeitgenössisches zu bieten dieser Tage. Womöglich ein guter Moment, veraltete Bilder dieser Stadt zu überdenken.

Ceal Floyer. Esther Schipper (Paris), bis 4. Februar; Tschabalala Self: Make Room. Le Consortium, Dijon, bis 22. Januar 2023; Ugo Rondinone. Petit Palais, bis 8. Januar.