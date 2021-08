Sylt-Anbeter lassen sich ihre Insel nicht schlechtreden, schon gar nicht von einem dahergelaufenen preußischen Sylt-Neuling, der in der Berliner Zeitung ungeniert seine Ahnungslosigkeit ausbreitet. Sylt-Freunde verteidigen ihre Insel, selbst das, was kein Mensch bei Verstand verteidigen würde. Freunde! Schönreden ist doch kein Weg!

Ich habe mir alle Einwände zu Herzen genommen. In der Redaktion hieß es sanft, die Autorin habe die Insel nicht verstanden. Stimmt. Ich wollte nur mal schön Urlaub machen, keine Sylt-Versteherin werden. Was ich aber erlebte, waren stundenlange Staus mit fiesen Dränglern bei der An- und Abreise, eine Insel voller Warteschlangen und einem ruppigen Ton. Die Hinweise eines mitleidigen Redakteurs lauteten: Ich solle mal tief durchatmen, den Sand spüren, das Salz riechen, aufs Meer schauen. Gut, gut, kein Wort gegen den Strand. Nur bleibt da diese Angewohnheit regelmäßiger Mahlzeiten. „Wir nehmen alles mit“, rät eine Nachbarin.