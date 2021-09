Rheinsberg - Schürze und Schnitzwerkzeug sind Accessoires, die für den Künstler Tony Torrilhon beinahe zu einer zweiten Haut geworden sind. Und wenn er seine Galerie und Werkstatt im nordbrandenburgischen Rheinsberg verlässt, dann fast immer, um in den Wäldern am Grienericksee Ausschau nach Material zu halten. Tony Torrilhon sucht nicht, er findet. Äste, Bretter, Stümpfe – seinem geschulten Blick entgeht nichts, was nicht noch weiter zu verarbeiten wäre.

Ein signifikantes Beispiel für die künstlerische Durchdringung der ihn umgebenden Natur ist die hölzerne Giraffe vor seiner Galerie in der Schlossstraße. Ein riesiges Geäst, dem er vor allem durch die Farbgebung den Charakter einer sich herabbeugenden Giraffe verliehen hat. Und zum besseren Verständnis gibt es im Werk selbst eine Miniaturversion der Giraffenskulptur gleich noch einmal.

Tony Torrilhon ist ein situationistischer Holzbildhauer, am Bollwerk am Rheinsberger Hafen hat er über die Jahre einen kleinen Skulpturenpark mit Figuren aus der Odyssee errichtet und die gelegentlichen Streitereien mit dem örtlichen Reeder, der nebenan seine Ausflugsdampfer ablegen lässt, gleich mit ins Kunstwerk integriert. Wie sein kürzlich verstorbener Berliner Kollege Ben Wagin ist Tony Torrilhon auch ein Beharrungskünstler, der sich die Präsentation seiner Werke im öffentlichen Raum oft hartnäckig erstreiten muss und auch bereit ist, dies zu tun.

Pieter Bruegel der Ältere und die Krankheiten

1931 im französischen Melun geboren, führte ihn sein Weg zunächst in die Medizin, seinen Militärdienst absolvierte er zwischen 1958 und 1960 als Feldarzt in Algerien. Aber bereits in seiner Dissertation, die er an der Pariser Sorbonne ablegte, dominierten seine künstlerischen Neigungen. Er promovierte mit einer Arbeit über Pathologie bei Pieter Bruegel dem Älteren, in der er nachwies, dass dessen Darstellungen von Menschen keine skurrilen Zuspitzungen des Malers waren, sondern ziemlich genaue Abbildungen zeitgenössischer Krankheitsbilder. Torrilhon wurde mit dieser Entdeckung vorübergehend zu einem Medienstar, Zeitungsberichte erschienen damals im amerikanischen Time Magazine, in Le Monde sowie im Hamburger Magazin Der Spiegel.

Mitte der 1960er-Jahre ging Tony Torrilhon nach Berlin an die Akademie der Künste, und nach einer kurzen Rückkehr nach Frankreich siedelte er sich ab den späten 70er-Jahren dauerhaft in Berlin an. Neben der Holzbildhauerei besteht das Zentrum seiner künstlerischen Arbeit aus einem umfangreichen grafischen Werk, das er in seinem Rheinsberger Domizil, das er von 1999 an mit seiner leider 2005 verstorbenen zweiten Ehefrau ausgebaut hat, selbstständig vertreibt. Im Alter von 82 Jahren wurde Tony Torrilhon, der heute mit Freunden seinen 90. Geburtstag feiert, deutscher Staatsbürger. Aber im Grunde seines Herzens sieht er sich vor allem als Rheinsberger.