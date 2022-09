Wie Wittenberge Kunst in den ländlichen Raum geholt hat In Wittenberge ist am Freitag ein ungewöhnliches Kunstexperiment zu Ende gegangen. Unter dem Motto „Xtrem:Normal“ sollte Kunst in den ländlichen Raum geholt ... dpa

ARCHIV - Die Stadt Wittenberge ist von einer Elbebrücke aus zu sehen. /Archivbild Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Wittenberge -Seit einigen Tagen ist die Seitenwand eines mehrstöckigen Wohnhauses am Marktplatz in Wittenberge (Landkreis Prignitz) mit einem großen Bild verziert. Es zeigt die Gottesmutter Maria als Ikone. Doch statt dem Jesuskind, mit dem sie üblicherweise dargestellt wird, hält sie eine Nähmaschine in den Händen. Und zwar eine, die von älteren Wittenbergern sofort erkannt wird: ein „Veritas“-Modell. Bis 1992 wurde die Marke in der Elbestadt produziert.