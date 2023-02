Wiener „Tatort“: Communication im Kuhstall

„Dynamo Neubau“ nennt sich die Rennradler-Truppe, die nach Feierabend in knallengen Trikots durch die Wiener Außenbezirke rast – der Name spielt mit östlich-sozialistischen Traditionen. So wurden die Dynamo-Vereine in der DDR getragen von den „inneren Sicherheitsorganen“ wie der Volkspolizei.

Die Wiener Polizei muss hier den Tod eines „Dynamos“ aufklären. Ein junger Rennradler wurde auf dem Nachhauseweg verfolgt und im Hausflur erstochen. In seiner Luxuswohnung staunen die Ermittler Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) über die Dekoration. Der Tote hatte ein riesiges Selbstporträt und unzählige Polaroids von sich selbst an der Wand hängen. Bibi Fellner entdeckt Kisten, in denen der Erstochene jeden Zettel über sein Leben aufbewahrt hatte – Kollege Eisner meint, das sei die Generation. Doch heben Endzwanziger heutzutage wirklich jeden Krimskrams auf? Sortieren sie nicht ihr Leben viel lieber im Smartphone oder in der Cloud?

Wütende Melkerinnen und „kilometerweit Weizen“

Gestörte Selbstwahrnehmung, Selbstfixierung und Selbstmitleid – das sind Themen, mit denen dieser Wiener „Tatort“ immer wieder spielt. Auch die Polizeiarbeit wird aus einer neuen Perspektive betrachtet: So reflektiert eine junge Kollegin gegenüber einem Polizeipsychiater den aktuellen Fall – Meret Schande (Christina Scherrer) war bislang nur sporadisch im Wiener Revier aufgetaucht, zuletzt im Fall „Die Amme“ vor zwei Jahren. Sie bezeichnet Eisner als zynisch, unterstellt Fellner, sie mache „auf Teflon“ und fühlt sich selbst unterschätzt. Ihre Bemühungen, die Recherchen online mit den Kollegen zu teilen, werden von den beiden Älteren nur belächelt. Das eingespielte Duo macht sich über junge Menschen lustig, die Mikrodosen an Drogen zur Leistungssteigerung einsetzen – so wie der erstochene Rennradler.

Das Mordopfer hatte in einer Firma gearbeitet, die teure Software für Betriebe erstellt. Eisner und Fellner beobachten einen Kollegen des Toten (Valentin Postlmayr), der einem Milchviehbetrieb eine neue „Consumer Communication“ nebst „Packaging Optimization“ aufschwatzen will. Dafür sollen Melkerinnen entlassen werden – was für gehörige Wut im Kuhstall sorgt. Die jungen Super-Optimierer hatten sich überall Feinde gemacht.

Der Film von Thomas Weingartner und Stefan Haffner (Buch) und Evi Rom (Regie) setzt nicht auf antikapitalistische Parolen, sondern auf witzige visuelle Effekte. So geht ein Gespräch der Kommissare mit dem Kollegen des Toten unversehens in ein Firmen-Werbevideo über - und es ist nicht klar, ob dieser Film tatsächlich existiert oder nur eine Wunschvorstellung des hyperehrgeizigen Typen ist. Auch die Musik arbeitet unterschwellig mit verschobenen Wahrnehmungen. Die Musiker der Band Kreisky haben nicht nur für den Sound gesorgt, sondern treten im Film selbst auch auf – und ihr Song „Kilometerweit Weizen“ läuft so lange im Autoradio von Kollegin Meret Schande, bis die CD hakt.

Eisner und Fellner verhaken sich diesmal in einer wunderbar missdeutigen Kommunikation. Sie sitzen auf einer Bank vor einem Pflegeheim, fragen sich, ob sie heute Abend etwas Hemmungsloses, Überbordendes anstellen könnten – und bevor die Zuschauer darüber nachgedacht haben, ob sie gemeinsam in einen Club oder gar miteinander ins Bett gehen sollen, beendet Moritz Eisner alle Spekulation: „Könnten wir uns dann morgen noch in die Augen sehen?“

Wertung: 4 von 5 Punkten

Tatort: Was ist das für eine Welt. Sonntag, 26. Februar, 20.15 Uhr, ARD