Will Smith nach Oscar-Ohrfeige wieder bei Preis-Gala Nach seiner Oscar-Ohrfeige wurde Will Smith für zehn Jahre von Veranstaltungen der Filmakademie gesperrt. Jetzt zeigte er sich erstmals wieder auf der Bühne ... dpa

Will Smith und Charmaine Bingwa bei der Verleihung der African-American Film Critics Association Awards in Beverly Hills. Richard Shotwell/Invision/AP

Los Angeles -Erstmals seit dem Ohrfeigen-Vorfall bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr hat sich der US-Schauspieler Will Smith (54) wieder auf der Bühne einer Preis-Gala gezeigt. Bei den Auszeichnungen der African American Film Critics Association am Mittwochabend (Ortszeit) in Los Angeles nahm Smith gemeinsam mit Regisseur Antoine Fuqua einen Preis für den Film „Emancipation“ entgegen.