Wincent Weiss singt mit Krücken und Orchester in der Elphi Dunkler Anzug, weißes Hemd, Fliege - und Krücken samt Orthese am Fuß. So erscheint Wincent Weiss auf der Bühne der Elbphilharmonie. Vom Singen für den guten ... dpa

Auftritt mit Krücken: Wincent Weiss singt in der ausverkauften Elbphilharmonie beim Mini-Festival «Channel Aid - live in Concert by JBL». Christian Charisius/dpa

Hamburg -Auf leuchtenden Krücken für den guten Zweck: Popstar Wincent Weiss (29) hat am Dienstagabend die ausverkaufte Elbphilharmonie in eine Party-Location verwandelt - trotz Fußverletzung. Beim Charity-Event „Channel Aid - live in Concert by JBL“ kam er auf Leucht-Krücken auf die Bühne.