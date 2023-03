„Wir und Kleist?!“: Auf den Spuren des Dichters Mit einer Sonderausstellung begibt sich das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) auf die Spuren des jungen Studenten Heinrich von Kleist. Von Sonntag an wird bi... dpa

Frankfurt (Oder) -Mit einer Sonderausstellung begibt sich das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) auf die Spuren des jungen Studenten Heinrich von Kleist. Von Sonntag an wird bis zum 16. Juli in der Schau „Wir und Kleist?! Leben, Liebe und Glück in der Oderstadt“ der Weg des Dichters während seines Studiums an der Brandenburgischen Landesuniversität um das Jahr 1800 thematisiert, wie das Museum am Mittwoch mitteilte.