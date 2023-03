Warum die Finanzbranche Respekt und Mitgefühl verdient

Ein Händler an der New Yorker Börse. Schöner Job!

Dies ist der neueste Teil der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft.

Kaum rollt der Rubel mal nicht so recht, hacken wieder alle auf „den Bankern“ rum. Dabei sind sie wichtige Säulen unserer Gemeinschaft und sollten auch so behandelt werden. Denn nur glückliche Finanzdienstleister können Höchstleistungen für die Allgemeinheit vollbringen. Danken wir ihnen also endlich einmal für ihre Knochenjobs und blicken ehrfürchtig auf die Geschichte der Geldvermehrung.

Vor vielen Berufen haben wir eine natürliche Hochachtung: Krankenschwestern zum Beispiel, aber natürlich auch Handwerker, Bauarbeiter, Kanalreiniger oder KITA-Angestellte. Wir wissen, dass diese Menschen unverzichtbare Dienste für uns alle leisten. Entsprechend werden sie bezahlt, umsorgt und überall derart in Ehren gehalten, dass einige von ihnen zur Überheblichkeit neigen. Manche können nach dem Berufsleben sogar von ihrer Rente leben. Anders sieht es mit Investmentbankern, Fondsmanagerinnen, Spekulanten und anderen Finanzexperten aus. Dabei sind sie hochqualifizierte Künstler, die uns zeigen: Im Leben geht es nicht nur ums Nützliche, sondern auch um Schönheit.

Maren Kaschner Zum Autor Anselm Neft, geboren 1973 bei Bonn, studierte abseitige Fächer, schrieb seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, verschliss Jobs vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und lebt heute als freier Autor und Schriftsteller in Hamburg. Dort betreibt er den Literaturpodcast „ laxbrunch “ und schreibt Artikel und Bücher. Sein neuester Roman heißt „Späte Kinder“ und ist im Rowohlt-Verlag erschienen. Für die Berliner Zeitung schreibt er die humoristische Kolumne „Finde den Fehler“.

Die Geburt der Schutzgelderpressung

Vermögen nicht nur zu bewahren, sondern auch zu vermehren, ist ein alter Menschheitswunsch. In grauer Vorzeit ging man dabei noch recht tumb zu Werke: Jagd, Sammelei, Ackerbau, ab und an eine geschnitzte Frauenfigur mit üppigen Kurven – mehr fiel unseren affenartigen Vorfahren nicht ein.

Dann jedoch wurden sie sesshafter, begannen Getreide, Vieh und Schmuck zu horten. Die Angst vor Überfällen wuchs, Krieger wurden ausgebildet und Hohepriester begannen, einen vom Pferd zu erzählen. In der glorreichen Antike arbeiteten die Sklaven und die Frauen, während die Herren Verwaltungskram, Krieg und Philosophie auf dem Zettel hatten.

Später nannte man das „Sein Geld für sich arbeiten lassen“, denn Geld stinkt nicht. Und bis heute nennt mancher seine Frau aus gutem Grund: „Mein Goldstück!“. Mindestens so pfiffig trieben es die alten Rittersleut: Sie erklärten Ländereien samt Vieh, Feldfrucht und Bauern zu ihrem Besitz, ließen die niederen Stände arbeiten und garantierten dafür Schutz „vor bösen Buben“ (im Zweifelsfall sich selbst). Die Methode „Schutzgelderpressung“ war geboren und wird bis heute weltweit bewundert. Viele Kinder wollen Ritter sein, niemand Bauer. Bauern stinken und bleiben irgendwie auch immer arm, während Ritter auf wundersame Weise reich wurden.

Broker, Trader, Bauernfänger

So gewieft der Adel auch agierte, seine Zeit war gekommen, als sich der Stand der Kaufleute anschickte, noch größere Reichtümer anzuhäufen. Anstatt die Tage mit Scharmützeln, Giftmorden und höfischer Etikette zu vergeuden, wurden nun die Rechenschieber geschoben, bis sie glühten. Kernkompetenz eines Kaufmanns bis heute: eine Sache günstiger kaufen und teurer verkaufen, als sie es wert ist. Da geht es um länderübergreifende Produkt-Expertise und pfiffige Marktanalysen, aber auch um schöne Worte, „Storytelling“, Kundenbedürfnisse, Psychologie! Aus Nichts kann der Gierige besser Kapital schlagen als aus der Gier der Anderen. Womit wir beim Berufsstand der Investmentbanker wären.

Das Bankenwesen ist die Spitze der menschlichen Evolution

Wie dämlich uns heutzutage Kaufleute erscheinen, die noch selbst für ein paar Bärenpelze um die halbe Welt segelten, um diese dann andernorts gewinnbringend zu verhökern. Die armen Leute hatten eben noch nicht von Derivaten, Put-Optionen oder Credit-Default-Swaps gehört.

Buchgeld, Giralgeld, fiktives Geld! Algorithmen, die den Markt outperformen. Ganz bequem lassen sich am Rechner Milliarden hin- und herschieben, erscheinen und verschwinden wie durch Zauberhand. Das irgendwo Menschen schuften oder Ressourcen zu Ende gehen, vergisst sich wunderbar leicht in dieser kunstvollen Welt klarster Mathematik. Denn hier geht es nicht um irdische Mühsal, materiellen Mumpitz und platte Bodenhaftung. Hier werden schillernde Denkmäler menschlichen Schöpfergeistes errichtet. Kathedralen aus schönen Versprechen, Hoffnungen und blühender Phantasie.

Großbank müsste man sein

Geben wir es zu, wir sind neidisch. Lassen wir doch endlich einmal die Bewunderung der Finanzbranche in uns zu, die wir mühsam hinter Verachtung verbergen. Wer wäre nicht gern Großbank? Zentralbanken würden auf Zuruf Geld aus dem Nichts erschaffen. Zack. Einfach so, damit man es seinen schmierigsten Freunden leihen kann. Den verliehenen Betrag kann man sich bereits als eigenen Gewinn notieren und ist dadurch wunderbar liquide. Haben die Freunde dann zu viel Geld verspielt oder kommen die komplexesten Schneeballsysteme an ihr kostspieliges Ende, hilft Vater Staat aus, also die lieben Menschen, die Steuern zahlen. Dann wird ein bisschen gemurrt, aber man versteht ja selbst nicht, was da passiert ist. Und dann geht der Spaß von vorne los. Herrlich!

Es wird Zeit, dass das weltweite Finanzsystem endlich die Anerkennung erhält, die ihm gebührt! Es sollte zum Weltkulturerbe ernannt werden, denn es bildet die Spitze unserer Zivilisation.



