Witherspoon und Kutcher spielen gemeinsam in Netflix-Romanze In einem Werbeclip zum Netflix-Film, der am Valentinstag 2023 erscheinen soll, tauschen sich die beiden über ihre Traumpartner für einen Liebesfilm aus. Es f... dpa

ARCHIV - Hätte gerne mit Cary Grant geturtelt - ganz professionell, versteht sich: Reese Witherspoon. Andy Kropa/Invision via AP/dpa

Los Angeles -Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (46, „Walk the Line“) und Ashton Kutcher (44, „Happy New Year“, „Two and a Half Men“) haben für Valentinstag 2023 eine gemeinsame Filmromanze angekündigt. Ab dem 10. Februar solle „Your Place or Mine“ beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein, gaben die Schauspieler in einer witzigen Videobotschaft im Rahmen des virtuellen Netflix-Events „Tudum“ bekannt.