Diese Lebensgeschichte ist so besonders, dass man dreimal hinhören muss, wenn sie einem jemand erzählt: Ein Mann geht im September 1940 freiwillig nach Auschwitz, um die Welt zu informieren, was in dem Konzentrationslager geschieht. Ihm gelingt sogar wieder die Flucht von dort. Doch wird er nach Kriegsende in seiner Heimat Polen nicht als Held gefeiert, sondern als Spion verurteilt und hingerichtet. Dieser unglaublichen Geschichte kann man sich zum Glück ganz in Ruhe widmen, das Umfeld kennenlernen, Dokumente studieren: Das Pilecki-Institut im Herzen Berlins eröffnete am Dienstagabend seine neue Dauerausstellung, die dem Namensgeber gewidmet ist. Dazu gleich mehr.