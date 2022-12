Witwe von Stones-Schlagzeuger Charlie Watts gestorben Shirley und Charlie Watts waren seit 1964 verheiratet. Im letzten Jahr starb der Drummer der Rolling Stones. Jetzt trauert die Band um Shirley Ann Watts. dpa

ARCHIV - Shirley Ann Watts mit ihrem Ehemann Charlie Watts 2010 bei einer Pferde-Auktion in Polen. Wojciech Pacewicz/PAP/dpa

London -Die Künstlerin und Witwe des Rolling-Stones-Schlagzeugers Charlie Watts, Shirley Ann Watts, ist tot. Sie starb am Freitag nach kurzer Krankheit friedlich im Kreis ihrer Familie in Devon, wie die Familie dem Magazin „Variety“ mitteilte. Watts wurde 84 Jahre alt. „Sie ist nun für immer mit ihrem geliebten Charlie wiedervereint“, hieß es in der Mitteilung. Charlie Watts war im August 2021 im Alter von 80 Jahren in einem Londoner Krankenhaus gestorben.