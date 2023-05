„Olaf Scholz? Nie gehört!“

Dies ist die neue Folge der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft.

Eine groß angelegte Umfrage von Allensbach, Forsa, YouGov und der Forschungsgruppe Wahlen kam zu dem Ergebnis, dass im ersten Quartal 2023 nur 23 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger im Alter von 16 bis 96 den korrekten Namen des Kanzlers angeben konnten. Die Mehrheit machte andere Angaben. Ein weiterer besorgniserregender Befund der Umfrage: 98 Prozent der Befragten konnten nicht sagen, wofür Bundeskanzler Olaf Scholz steht.

Seit dem 8. Dezember 2021 ist Olaf Scholz (SPD) Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Davon haben allerdings offenbar bisher nur wenige Menschen Notiz genommen. Viele Befragte hatten den Namen Olaf Scholz noch nie gehört beziehungsweise kamen fehlerhafte Angaben, die von Handballtorwart über „was mit Geld?“ bis zu „dieser ostdeutsche Comedian“ reichten.

Zu allem eine Meinung, von kaum etwas eine Ahnung

Auf die Frage, wer Deutschland derzeit regiere, gaben 32 Prozent der Befragten „Angela Merkel“ an. Vor allem junge Menschen zeigten sich irritiert, dass „Kanzlerin“ kein Amt auf Lebenszeit war und die „freundliche Omi“ nicht mehr über die Geschicke Deutschlands bestimmt. Immerhin 17 Prozent behaupteten, der aktuelle Kanzler hieße Robert Baerbock. Menschen, die davon ausgingen, von „Robert Baerbock“ regiert zu werden, gaben oft auch an, dieser stecke mit der Wärmepumpen-Lobby unter einer Decke beziehungsweise sei „transgender“ und solle „in China besser nicht so große Töne spucken“.

Handelt es sich bei Angela Merkel, Robert Habeck und Annalena Baerbock immerhin noch um Politiker:innen, verblüffte die Mehrheit der anderen Befragten mit der Angabe von Menschen aus anderen Berufssparten. 12 Prozent waren sich sicher, der aktuelle Bundeskanzler heiße Richard David Precht und habe „die Brusthaare schön“. Menschen, die Precht für ihren Kanzler hielten, fühlten sich „im Großen und Ganzen wie immer regiert“. Precht sei eben ein typischer Politiker: „Zu allem eine Meinung und von kaum etwas Ahnung.“ Sympathisch fanden aber viele, dass er „für Tiere und Frieden“ sei und privat am liebsten dicke Nackenkoteletts grille und jungen Frauen auf den Hintern glotze.

Imperator Schweiger

9 Prozent der Befragten hielten Til Schweiger für den Bundeskanzler, waren sich oft aber nicht sicher, ob sich der Vorname mit einem, zwei oder drei L schreibt. Unter diesen Befragten fanden sich überdurchschnittlich viele Menschen aus der Filmbranche, die Schweiger auch als „Imperator“, „Nuschel-Napoleon“ und „Testosteron Tilly“ bezeichneten. Nach seinem Führungsstil befragt, sprachen manche von „handfest“, andere von „fragiler Männlichkeit“. Einig waren sich alle nur darin, dass Schweiger nicht nur „off duty“ gerne mal einen sitzen habe und den Tschiller gebe. Mit wie viel L man Tschiller schreibt, war dabei umstritten.

Große Ratlosigkeit

Die restlichen Prozent entfielen auf weniger bekannte oder komplett unbekannte Menschen beziehungsweise auf Namen, die aufgrund ihrer Schreibweise keinem Politiker eindeutig zugeordnet werden konnten. Auf die Frage, wofür Bundeskanzler Olaf Scholz stehe, herrschte größtenteils Ratlosigkeit. Ob Inflation, Lehrermangel, Panzerlieferungen oder Klimawandel – niemand konnte eine Position des Staatsoberhauptes mit Gewissheit nennen. Am ehesten brachten Befragte den Kanzler mit dem milliardenschweren Cum-Ex-Betrug in Verbindung. Doch über dieses Verbrechen weiß wiederum Bundeskanzler Olaf Scholz nach eigener Aussage nichts. Die Zukunft wird zeigen, ob Scholz noch an Profil gewinnt, und sei es als erster verhafteter Kanzler der Bundesrepublik.

