Das World Press Photo des Jahres 2021 zeigt eine Reihe von Kreuzen am Feldesrand. An jedem hängt ein Sommerkleid. Durch ein Loch im von Regenwolken verhangenen Himmel fallen Sonnenstrahlen. Ein Regenbogen spannt sich übers Land. Dieses Foto der kanadischen Fotografin Amber Bracken ist das erste Siegerfoto in der 67-jährigen Geschichte des Wettbewerbs, auf dem keine Menschen zu sehen sind.

Ihr Bild erinnert an Kinder, die in der Kamloops Indian Residential School gestorben sind. Dieses 1890 eingerichtete katholische Internat in Kanada – eines von vielen – diente dazu, indigene Kinder zu assimilieren. Manche von ihnen wurden gewaltsam von ihren Eltern getrennt, damit man sie im Sinne westlich-christlicher Werte umerziehen konnte. Erst 1969 wurde die Einrichtung verstaatlicht, nachdem bei einer Untersuchung festgestellt worden war, dass viele Kinder unterernährt waren. Im Frühjahr 2021 waren auf dem Schulgelände 215 Kinderleichen entdeckt worden, die jüngsten der hier über die Jahre verscharrten Kinder waren erst drei Jahre alt. Sie starben an Misshandlung, Verwahrlosung, Krankheiten. Erst vor ein paar Tagen hat sich Papst Franziskus für die Beteiligung seiner Kirche entschuldigt.

Amber Bracken: „Kolonialgeschichte ist lebendige Geschichte“

„Kolonialgeschichte ist keine alte Geschichte. Es ist lebendige Geschichte, mit der die Überlebenden immer noch ringen“, sagt Amber Bracken. Wenn man über Versöhnung und Heilung sprechen wolle, dann müsse man dies anerkennen. Rena Effendi, die Vorsitzende der globalen Jury, sagte über Brackens Fotografie: „Das ist ein stiller Moment, der der globalen Geschichte der Kolonisierung Rechenschaft trägt.“

World Press Photo Ein Bild aus der beim World Press Photo ausgezeichneten Serie „Amazonian Dystopia“ von Lalo de Almeida

World Press Photo Die World-Press-Photo-Story des Jahres von Matthew Abbott zeigt, wie das Nawarddeken-Volk im australischen West-Arnhem-Land mit dem Feuer lebt.

World Press Photo Still aus dem Video „Blood is a Seed“, für das Isadora Romero aus Ecuador mit dem World Press Photo Open Format Global Award ausgezeichnet wurde.

Die Gewinner wurden in diesem Jahr aus fast 65.000 Einreichungen ausgewählt, die von mehr als 4000 Fotografen aus 130 Ländern kamen. Neu ist die veränderte Strategie der Jury: Es gibt nun regionale Jurys, die regionale Gewinner ermitteln. Aus diesen sind nun die globalen Gewinner ausgesucht worden.

Die World-Press-Fotogeschichte des Jahres enthält eine Fotoserie von Matthew Abbott, die zeigt, wie das Nawarddeken-Volk im australischen West-Arnhem-Land mit dem Feuer lebt und es nutzt, um seine Umwelt zu schützen. Der Long-Term Project Award geht an Lalo de Almeidas „Amazonian Dystopia“, der sich zwölf Jahre lang mit den Auswirkungen der Abholzung und der Ausbeutung des Regenwalds im brasilianischen Amazonas beschäftig hat. Mit dem zum ersten Mal verliehenen World Press Photo Open Format Global Award wurde Isadora Romero aus Ecuador für ihr Video „Blood is a Seed“ ausgezeichnet, in dem sie sich mit den Folgen der Kolonisierung beschäftigt.

Die World Press Photo Exhibition 2022 eröffnet am 15. April in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, bevor sie auf Welttournee geht. In Berlin ist sie vom 20. Mai bis zum 12. Juni im Willy-Brandt-Haus zu sehen.