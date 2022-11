Yasmina Reza erhält Prix de l'Académie de Berlin Die 63-Jährige soll für ihre Arbeit ausgezeichnet werden. Kommende Woche wird sie mit dem Prix de l'Académie de Berlin geehrt. dpa

Berlin -Die französische Schriftstellerin Yasmina Reza (63) wird in diesem Jahr mit dem Prix de l'Académie de Berlin geehrt. Die Theaterautorin („Der Gott des Gemetzels“, „Drei Mal Leben“) begeistere „mit ihren bitterbösen Theaterstücken voller Witz und Eleganz“ Menschen in Frankreich, Deutschland und weiteren Ländern, teilte die Akademie am Donnerstag mit.