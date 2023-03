Yvonne Klomke übernimmt Führung in Brigitte-Reimann-Haus Das Brigitte-Reimann-Literaturhaus in Neubrandenburg bekommt eine neue Leiterin. Sie heißt Yvonne Klomke, und wird ab April die bisherige Leiterin Erika Beck... dpa

Neubrandenburg -Das Brigitte-Reimann-Literaturhaus in Neubrandenburg bekommt eine neue Leiterin. Sie heißt Yvonne Klomke, und wird ab April die bisherige Leiterin Erika Becker ablösen, wie der Verein Literaturzentrum Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Die Stelle hatte der Verein ausgeschrieben, zuletzt waren noch vier Kandidaten im Rennen. Klomke ist langjähriges Mitglied des Vereins, hat in Potsdam Germanistische Literaturwissenschaft, Anglistik, Amerikanistik und Neuere Geschichte studiert und arbeitet an der Technischen Hochschule Wildau bei Berlin.