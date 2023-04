Jan Böhmermann denunziert Fahrlehrer als notorische Grabscher

In seinem „ZDF Magazin Royale“ beschrieb Jan Böhmermann Fahrschulen als rollenden Angstraum, in dem stinkende Ausbilder ihre Machtgelüste gegenüber jungen Frauen ausleben dürften.

Am Freitagabend nahmen Jan Böhmermann und sein Team in Marl zum sechsten Mal den Grimme-Preis entgegen. Die Jury pries seine ZDF-Show „Magazin Royale“ als „einzigartiges Gesamtkunstwerk“, das Unterhaltung mit Informationswert und Information mit Unterhaltungswert biete.

Die letzten Ausgaben erschienen indes wenig preisverdächtig. So widmete sich Böhmermann in den letzten beiden Wochen den kahlen Männerhäuptern und den verödenden Innenstädten – mit wenig Witz und kaum Informationswert. In der Folge, die am Abend der Preisgala lief, wirkte Böhmermann wieder deutlich aggressiver: Er beschrieb die Fahrschulen als „rollenden Angstraum“ für junge Frauen und unterstellte den mehrheitlich älteren und männlichen Fahrlehrern, unter ihnen seien viele notgeile Grabscher.

Dabei gab sich Jan Böhmermann zu Beginn noch scheinbar versöhnend, erklärte: „Wir spalten nicht, wir bauen Brücken, am liebsten da, wo gar keine nötig sind, wir suchen mit Humor des Humors nach Gemeinsamkeiten.“ Natürlich war das, wie so vieles beim „Magazin Royale“, mal wieder ironisch gemeint. So wie in der Ouvertüre, als er das Aus der Atomkraft scheinheilig bedauerte, betonte, sie wollten sich ihre Shows nicht von „Ökos“ kaputtmachen und ließen sich deshalb von Markus Söder jeden Tag mit der BMW Enduro einen Rucksack voller AAA-Batterien liefern. Selten so gelacht. In der Rubrik „Apocalypse Wow“ wurden dann Haie, Zecken, Hefepilze und Borkenkäfer in einen schwer erkennbaren Zusammenhang gestellt und im „Investigativ-Interview“ eine sterbende Fichte interviewt, die Böhmermann ein „neunmalkluges Arschgesicht“ nannte – alles schwer selbstironisch.

Denn Böhmermann, der von der Grimme-Jury als „politisch gewordener Clown“ beschrieben wurde, ist in seinem Auftreten eher eine Kombination aus Klassenstreber und Klassenkasper – und beides passt oft nicht zusammen. Böhmermann redet oft so schnell, dass man ihn kaum versteht, er grimassiert und grinst, wenn’s besonders lustig sein soll, er brüllt laut und kichert irre, wenn er seine Gegner als ewiggestrige Dummbeutel vorführen will.

Zwanzig Minuten lang widmete er sich dem Hauptthema – den Fahrschulen. Die allermeisten Fahrlehrer sind männlich und jenseits der 50. Nur 12 Prozent der Fahrlehrer:innen, wie Böhmermann den Begriff genderte, seien Frauen. Beschrieben wurden sie dann aber immer abstoßend männlich: mal als „alternder Westenträger“, dazu wurde ein Bild von Dieter Hallervorden eingeblendet, mal „als Pfeife rauchende Best Ager“ oder „fremde Hygiene-Skeptiker“.

Seine 50-köpfige Redaktion hatte im Netz diverse Zeitungsausschnitte von Gerichtsverhandlung gegen sexuell übergriffige Fahrlehrer zusammengestellt und versuchte mit einer Rundmail an über 500 Behörden herauszufinden, welche konkreten Ausmaße das Problem eigentlich habe. Das magere Ergebnis wurde sogleich skandalisiert: Denn es gibt offenbar keine offiziellen Zahlen, wie viele Fälle sexueller Übergriffe es hier tatsächlich gibt. Immerhin versuchen laut Böhmermann in Deutschland jährlich rund eine Million Menschen, die Fahrscheinprüfung abzulegen.

Zum Beleg, wie sexistisch verroht die Branche ist, dienten Bildchen auf den Internetseiten von Fahrschulen, die Frauen als blöde Dummchen zeigten. Das Zitat eines führenden Branchenvertreters, der seinen Ausbildern auf den Weg gab: „Tut alles, damit man euch keine sexuelle Belästigung nachsagen kann“, deutete Böhmermann sofort so: „Sexuelle Belästigung – kein Problem. Man muss einfach nur aufpassen, dass einem nichts nachgesagt werden kann.“



Aus all den dünnen Infos, die in jedem normalen TV-Magazin in deutlich kürzerer Zeit aufbereitet worden wären, konstruierte Böhmermann dann das Fahrschulauto zum einzigen Ort, an dem Cancel Culture und Woke Bubble keine Chance hätten und in dem kernige Männer ihre Machtgelüste ausleben könnten. Alles natürlich in der übertrieben grimassierenden Rolle eines ewiggestrigen Autofans.

So weit, so simpel. Doch eine extra Pointe unterschlug die Sendung vom Freitagabend. Denn wer einfach die Begriffe „Böhmermann“ und „Fahrlehrer“ googelt, stößt sofort auf die empörte Schilderung einer jungen Frau, die anno 2017 von eben jenem Jan Böhmermann in der Sendung „Neo Magazin Royale“ in einem Fahrsimulationsspiel vorgeführt worden war, bei dem der Gastgeber einen übergriffigen Fahrlehrer spielte und ihr ans Knie fasste. Johanna Maria Knothe beschrieb ihre Erfahrungen mit Böhmermann damals als „sexistische Kackscheiße“ und rief noch in der Sendung: „Wahrscheinlich wurde seit den 70er-Jahren keine Blondine mehr so vorgeführt im Fernsehen!“ Wenn Böhmermann diesen Ausschnitt noch mal aus dem Archiv gekramt hätte, hätte er Größe bewiesen. Doch so wirkte seine aktuelle Show wie Heuchelei.