Zehn Jahre als Romeo: Was ein schwuler Mann auf Dating-Plattformen erlebt

Heutzutage ist es unter Schwulen fast schon ungewöhnlich, wenn man jemanden auf „herkömmlichem“ Weg kennenlernt, also einfach so im Alltag oder in Clubs. Das läuft heute alles über Dating-Plattformen. Vor rund zehn Jahren habe ich mich bei einer davon angemeldet. Ich suchte nach einem Menschen, der mich lieben würde, so richtig mit Herz und Seele. Sehr schnell habe ich jedoch gemerkt, dass das ziemlich aussichtslos ist. Es dreht sich mehr oder weniger alles um Sex. Ich habe das akzeptiert, schließlich bin ich ein Mann, und damit hat Sex für mich auch eine große Bedeutung.