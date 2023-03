Zeitreise ins West-Berlin der 80er: „Linie 1“ neu inszeniert Das vor 37 Jahren uraufgeführte Berlin-Musical „Linie 1“ wird seit Donnerstagabend in einer neuen Inszenierung gezeigt. Nach 1969 Aufführungen in der Urfassu... dpa

Berlin -Das vor 37 Jahren uraufgeführte Berlin-Musical „Linie 1“ wird seit Donnerstagabend in einer neuen Inszenierung gezeigt. Nach 1969 Aufführungen in der Urfassung haben die Macher vom Grips-Theater jetzt erstmals zum Beispiel Bühnenbild und Kostüme verändert. Auch die Musik-Arrangements sind entschlackt, beim Saxofon wurde etwa der 80er-Jahre-Hall rausgenommen. An Texten und Schauplatz wurde jedoch nichts verändert. Das Großstadtstück ist weiterhin im West-Berlin von 1986 verortet: in der Stadt, „wo in allen Richtungen Osten ist“. Regie führte Tim Egloff.