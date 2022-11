Zoe Wees covert „All I want (for Christmas)“ Musikerin Zoe Wees ist zuletzt ordentlich durchgestartet - nicht nur in Deutschland. Nun tritt sie in die Fußstapfen von Sarah Connor und Vanessa Mai und cov... dpa

ARCHIV - Amazon Music plant ein weihnachtliches Live-Stream-Event, bei dem Zoe Wees ihr Cover von «All I want (for Christmas)» singen wird. Axel Heimken/dpa

Hamburg -Die junge Hamburger Musikerin Zoe Wees (20, „Control“) wird das Gesicht der diesjährigen Amazon Weihnachtskampagne. In diesem Zusammenhang hat die weltweit erfolgreiche Sängerin das emotionale Weihnachtslied „All I Want (For Christmas)“ von Liam Payne gecovert, wie Amazon Music am Donnerstag mitteilte. Der Song und das Musikvideo sind bereits bei dem Streamingdienst abrufbar.