Zuckowski: „In der Weihnachtsbäckerei“ wird nie langweilig 1987 hat Rolf Zuckowski das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ das erste Mal gesungen, seitdem hat es seinen Siegeszug durch Kitas und Familien angetreten. Und... dpa

ARCHIV - 1987 hat Rolf Zuckowski das Lied «In der Weihnachtsbäckerei» das erste Mal gesungen, seitdem hat es seinen Siegeszug durch Kitas und Familien angetreten. Jonas Walzberg/dpa

Hamburg -Vor 35 Jahren, im Jahr 1987, hat der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski den Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ das erste Mal gesungen. Seitdem ist ihm die „Weihnachtsbäckerei“ nach eigenen Worten noch nie langweilig geworden. „Sie ist ja auch wirklich so ein Volkslied geworden. Ich habe sie mittlerweile schon in so vielen überraschenden Versionen gehört. Otto Waalkes hat es mal gemacht. Jetzt neulich gab es das auch von den Ehrlich Brothers. Wirklich sehr modern und sehr zeitgemäß“, sagte der 75-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.