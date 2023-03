Zum Frühlingsstart: Garnisonkirchenturm wird entblättert Fünfeinhalb Jahre nach dem Baustart wird der wiederaufgebaute Turm der Garnisonkirche in der Potsdamer Innenstadt sichtbar. Angesichts frühlingshafter Temper... dpa

Potsdam -Fünfeinhalb Jahre nach dem Baustart wird der wiederaufgebaute Turm der Garnisonkirche in der Potsdamer Innenstadt sichtbar. Angesichts frühlingshafter Temperaturen wurde am Donnerstag damit begonnen, die ersten Gerüstetagen abzubauen. Wenn die Temperaturen konstant über 7 Grad plus bleiben, soll das Gerüst in den kommenden Wochen bis auf die Höhe von 24 Meter abgebaut werden.