Leben. Darauf läuft alles hinaus. Auf dieses so schlichte wie goldene Tätigkeitswort. Mit ihm endet Martin Walsers Spätwerk „Sprachlaub“ (2021). Zur besseren Sichtbarkeit ist das Wort kursiv gesetzt: „ich bin bedacht und will / bis zum letzten Abend leben.“ Doch wo Leben ist, da ist auch Vergänglichkeit. Gleich fällt einem dazu der Walser-Satz ein, der womöglich am häufigsten zitiert wird, wenn es um eine biographische Annäherung an den Autor geht: „Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr.“ Es ist sein Mantra. Immer wieder anwendbar. Auch beim Blick auf den Autor selbst, der seit den 1950er Jahren die deutsche Literaturszene entscheidend mitgeprägt hat.



Nun ist Martin Walser im Alter von 96 Jahren verstorben. Nach Böll und Lenz und Grass tritt er als letzter der vier Granden ab. Mit ihm endet ein großes Kapitel der deutschen Literaturgeschichte.

In Wasserburg am Bodensee wird Martin Walser am 24. März 1927 geboren. Seine Mutter Augusta führt die „Restauration“ gleich gegenüber dem Bahnhof. In der Kohlenhandlung, die nebenher betrieben wird, packen die Brüder Martin und Josef beim Ausliefern der Säcke an. Die Familie muss sich strecken, um über die Runden zu kommen. „Das war das oberste Benehmensgebot überhaupt“, heißt es im autobiographischen Roman „Ein springender Brunnen“ (1998), „sich immer so aufzuführen, dass niemand im Dorf Anlass fände, sich bei der Mutter zu beschweren.“ Auch wird im Blick behalten, wie es den anderen Gastwirtschaften in der Gegend ergeht. Überleben in Anpassung und Konkurrenz – diese frühe Prägung ist ein nie versiegender Quell für das literarische Werk.

„Schreiben und Leben fielen bei mir / fast von Anfang an zusammen.“ So lesen wir es in „Sprachlaub“. Fast von Anfang an? Ja, das literarische Schreiben begann nicht erst mit „Ein Flugzeug über dem Haus und andere Geschichten“, den Erzählungen von 1955, darunter „Templones Ende“, wofür es sogleich den Preis der Gruppe 47 gab. Im „Springenden Brunnen“ werden einige Jugendgedichte zitiert. Eines davon geht so: „Oh, dass ich einsam ward / so früh am Tage schon.“

Das Kriegsende erlebt der Teenager bei den Gebirgsjägern und in amerikanischer Gefangenschaft. Anschließend macht er als Mitarbeiter des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart auf sich aufmerksam. 1951 legt er seine Dissertation über Franz Kafka vor, einer seiner Literaturhelden neben Hölderlin, Proust und Robert Walser. Darin konzentriert er sich ganz auf die „Beschreibung einer Form“ und lehnt alle Vergleiche zwischen Kafkas Werk und Wirklichkeit ab. Doch diese Trennschärfe ist in seinem eigenen Falle nicht so einfach herzustellen. Der Autor spiegelt sich im Werk. Selbstverständlich nicht profilgenau, aber seelenverwandt. Wer Walsers Bücher liest, der geht mit ihm durchs Leben. Da ist alles drin: Glaube, Liebe, Hoffnung – und von alledem das Gegenteil.

Mit „Ehen in Philippsburg“ aus dem Jahre 1957 beginnt die lange Reihe der ganz und gar unheroischen Helden. Der Debütroman erzählt die Geschichte des Aufsteigers Hans Beumann im Wirtschaftswunderland. Der ist zwar noch jung, aber schon ein wenig erschöpft: „Ich habe immer gedacht: das Leben beginnt später. Irgendwann einmal, stelle ich mir vor, werde ich aufspringen, werde nichts durch Zögern verderben, sondern hinausrennen und das Leben wie einen Hasen jagen.“

Der Prototyp der Walser-Männer mit ihren Seelennöten in wirtschaftlichen, erotischen und gesellschaftlichen Abhängigkeitsverhältnissen ist Anselm Kristlein. Mit der sprachkraftstrotzenden, 1250 Seiten starken „Halbzeit“ setzt die Trilogie ein, zu der noch „Das Einhorn“ und „Der Sturz“ gehören. In einem Vorspruch wird erläutert, was es mit der Mimikry in der Tierwelt auf sich hat. Die dort skizzierte Selbstverleugnung dient auch Anselm Kristlein als Überlebensstrategie. Nur nicht als Fremdling auffallen. Sich unauffällig einordnen. „So tun, als könne man sich ändern.“ Das ist selbstverständlich anstrengend bis gesundheitsgefährdend. Deutscher Nachkriegs-Alltag.

Auf Hans Beumann und Anselm Kristlein folgen noch viele Leidensgenossen im Früh- und Hauptwerk. Der Reihe nach: Franz Horn in „Jenseits der Liebe“ und „Brief an Lord Liszt“, Helmut Halm in der Novelle „Ein fliehendes Pferd“ und im Kalifornien-Roman „Brandung“, Xaver Zürn in „Seelenarbeit“, Gottlieb Zürn in „Das Schwanenhaus“, „Jagd“ und „Der Augenblick der Liebe“, schließlich Sylvio Kern in „Ohne einander“. Eine Sonderrolle spielt Meßmer, das Alter Ego des Autors in drei Bänden, der all die vielen Anfechtungen und Hoffnungen in kurzen Notaten kondensiert.

Der Fokus verändert sich im Spätwerk. Mehr und mehr Konzentration gilt dem Alter und zumal der Liebe im Alter. Goethe ist mit von der Partie: In „Ein liebender Mann“ (2008) trifft er auf die 55 Jahre jüngere Ulrike von Levetzow. Parallel hebt eine Phase der religiös-transzendental gestimmten Prosa an, die 2010 mit „Mein Jenseits“ einsetzt. Da mag die katholisch geprägte Kindheit ebenso eine Spätwirkung zeigen wie die Begeisterung des früh verstorbenen Vaters für Mystik und Theosophie.

Und wo bleibt das Heitere? Tatsächlich durchzieht ein Mollton das Werk. Ausnahmen sind allerdings möglich – weil nichts ohne sein Gegenteil wahr ist, wir sagten es schon. Da sei auf die satirischen Party-Szenen aus der alten Bundesrepublik verwiesen, die in den Romanen entkorkt werden. Oder auf die frühen Hörspiele um den Friedrichshafener Privatdetektiv Tassilo S. Grübel, die dann mit Bruno Ganz in der Hauptrolle verfilmt worden sind.

Das gesellschaftspolitische Engagement verbindet Martin Walser mit den Kollegen Heinrich Böll, Günter Grass und Siegfried Lenz. Er will sich einerseits heraushalten aus dem Meinungsstreit, diesem „Reizklima des Rechthabenmüssens“, und sich stattdessen einigeln in sein Refugium, dessen Garten am Saum des Bodensees endet. Andererseits zwickt ihn ein ums andere Mal das Verlangen, sich einzumischen in die Debatten der Zeit. Das gelingt ihm mit Sprachbrillanz und Blitzgescheitheit, exemplarisch nachzulesen in dem Band „Ewig aktuell“ (2017) mit Aufsätzen und Reden „aus gegebenem Anlass“.

„Mein schönstes Jahr“, sagt Martin Walser einmal im Gespräch, „war mein erstes.“ Und das schlimmste? Der Totalverriss seines Romans „Jenseits der Liebe“ durch Marcel Reich-Ranicki trifft ihn im Jahre 1976 völlig unerwartet. Der Kernsatz: „Es lohnt sich nicht, auch nur ein Kapitel, auch nur eine einzige Seite dieses Buches zu lesen.“ Als bald darauf Walsers Novelle „Ein fliehendes Pferd“ erscheint, sein wohl größter Erfolg, glaubt Reich-Ranicki, mit seiner Kritik zum Gelingen beigetragen zu haben: „Ein Glanzstück deutscher Prosa dieser Jahre.“ Walser, der 1981 den Büchnerpreis erhält, kann darüber nur den Kopf schütteln.

Als im Jahre 2002 „Tod eines Kritikers“ erscheint, woran Walser angeblich seit 1976 gearbeitet hat, wird der Roman um den Großkritiker André Ehrl-König als Abrechnung mit Marcel Reich-Ranicki gelesen. FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher wirft dem Autor „ein Spiel mit antisemitischen Klischees“ vor. Und beim Suhrkamp-Verlag, dessen Verleger Siegfried Unseld in jenem Jahr stirbt, fühlt sich Walser, ein Urgestein des Hauses, nicht mehr gut gelitten. Er wechselt zu Rowohlt.

Walser und das Judentum – das ist ein reiches Themenfeld. Doch der Vorwurf des Antisemitismus ist eine Keule, die ins Leere schlägt. Als vermutlich erster Schriftsteller schildert er 1965 seine Eindrücke vom Auschwitz-Prozess am Frankfurter Landgericht. Der Artikel trägt die Überschrift: „Unser Auschwitz“. Wohlgemerkt: Unser. Und in den 70ern eröffnet Walser eine Ausstellung mit Zeichnungen von KZ-Häftlingen. Seine Worte: „Seit Auschwitz ist noch kein Tag vergangen. Es gibt eine Zeitrechnung, in der man nicht diskutieren muss, ob Verbrechen verjähren oder nicht. Das ist die Zeitrechnung, die man Geschichte nennt.“

Vor diesem Hintergrund ist der Streit um seine „Sonntagsrede“, gehalten 1998 bei der Entgegennahme des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, ein schmerzhaftes Missverständnis. Eine Schlussstrich-Mentalität wurde dem Autor vorgeworfen. Doch in seiner Rede geht es um das Gegenteil: „Ich habe es nie für möglich gehalten, die Seite der Beschuldigten zu verlassen.“ Dann der Satz: „Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung.“ Dies zielt auf Intellektuelle, die mit dem Hinweis auf Auschwitz beispielsweise die deutsche Vereinigung in Frage gestellt hatten. Allerdings führt Walser das erst im Nachhinein aus. Jedenfalls glaubt Ignatz Bubis in der Paulskirche, die Formulierung sei auf ihn gemünzt. Mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden führt Walser anschließend ein qualvolles Gespräch. Das Versöhnungsangebot von Ignatz Bubis nicht angenommen zu haben, bedauert Walser später sehr. Er führt sein Verhalten auf eine innere Verkrampfung zurück.

Dem Schriftsteller ist vieles nachgesagt worden. Sein Protest gegen den „Menschenjagd-Krieg“ der USA in Vietnam macht ihn für einige zum Kommunisten. Als er sich später nicht mit der deutschen „Teilungskatastrophe“ abfinden will, wird er nicht nur in der öffentlichen Zuschreibung vom linken an den rechten Rand geschoben. Mit seinen Einlassungen zum geteilten Land sei er auch, erzählt er, in einigen der „engsten Freundesbeziehungen“ auf Unverständnis gestoßen. Zwei Tage nach der Maueröffnung jubiliert er: „Die Deutschen in der DDR haben eine Revolution geschaffen, die in der Geschichte der Revolutionen wirklich neu ist: die sanfte Revolution.“ Widmete sich Böll dem deutsch-russischen Verhältnis, Grass dem deutsch-polnischen, so Walser dem deutsch-deutschen. Literarischen Ausdruck findet diese Position in seiner Novelle „Dorle und Wolf“ (1987).



Erfahrungen und Empfindungen aus fast 100 Jahren – die gibt es in Martin Walsers Büchern, die alle Gattungen aufbieten, in Fülle. Festgehalten von einem Autor, der schreiben muss, weil ihm etwas fehlt, und weil ihm immer etwas fehlt, ist das Leben Schreiben und das Schreiben Leben.

Seit der Heirat im Jahre 1950 an seiner Seite: Käthe, geborene Katharina Neuner-Jehle. Vier Töchter bekommt er mit ihr: Franziska, Johanna, Alissa und Theresia. Ein Sohn aus anderer Beziehung ist Jakob Augstein. Er findet Freunde und verliert sie, darunter Uwe Johnson und Jürgen Habermas. Er ist ein Bodensee-Schwimmer und Skiläufer. Ein Autofan und Weinliebhaber - gerne leicht schlürfend konsumiert, damit sich der Geschmack entfaltet. Ein zuweilen anstrengender Gast auf der Bühne und ein großzügiger Gastgeber im Privaten. Ein Mensch, der seine Sympathien auch mal mit einem Klaps ins Gesicht bekräftigt, und der sich in der Pflicht sieht, jede Freundlichkeit zu erwidern: „Jetzt muss ich dem doch morgen etwas zuschicken“, sagt er einmal auf der Treppe in seinem Haus in Nußdorf, nachdem ihm ein Arzt am Telefon unaufgefordert einen Gesundheitstipp gegeben hat.



Würdigungen zu Geburtstagen nimmt er mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Wer nur ein Jahr jünger sei, meint er einmal, habe keine Ahnung. Alt zu werden sei nicht das Problem, sondern alt zu sein. „Ras doch nicht so, Jahr, / tu langsam!“ heißt es 2021 in „Sprachlaub“. Leider hält sich so ein Jahr, so ein Leben nicht daran, was man ihm sagt.