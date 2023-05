Zurückgegebene Benin-Bronzen verschenkt: Jetzt äußert sich Claudia Roth

Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte zusammen mit der Außenministerin Annalena Baerbock die Benin-Bronzen nach Nigeria gebracht. Was sie nun tun will.

Am Sonnabend wurde bekannt, dass der scheidende nigerianische Staatspräsident Mohammedu Buhari die Bronzen aus dem historischen Königreich Benin an den Nachfolger der Könige von Benin, Oba Ewuare II. übereignet hat. Sie befinden sich nun also in Privatbesitz, und der Oba entscheidet darüber, was mit ihnen geschieht. Am Sonntag ließ die Kulturstaatsministerin Claudia Roth dazu mitteilen: „Wir werden gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt klären, was diese Maßnahme des scheidenden Präsidenten zu bedeuten hat. Dazu wollen wir mit der neuen nigerianischen Regierung ins Gespräch kommen, sobald diese im Amt ist. Eine wichtige Grundlage der Verhandlungen war die Zuständigkeit der National Commission for Museums & Monuments für den Restitutionsprozess. Richtig bleibt es, Raubkunst an die Staaten zurückzugeben, die heute die Menschen und Kultur repräsentieren, denen diese Kunst einst gestohlen wurde.“

Roth war Ende Dezember gemeinsam mit der Außenministerin Annalena Baerbock nach Nigeria gereist, um 20 Benin-Bronzen zurückzugeben, darunter auch Artefakte aus Berlin - ein hoch mit Symbolik aufgeladener Wiedergutmachungsakt. Claudia Roth sprach von Heilung. Ist dieser Akt nun gescheitert? Dabei sollten in diesem Jahr hunderte weitere Artefakte aus deutschen Museen nach Nigeria zurückgehen.

Die Erklärung macht klar: Die Kulturstaatsministerin macht diese überraschende Wendung zunächst ratlos, sie sieht Klärungsbedarf. Die gesamte Rückgabepolitik hinsichtlich kolonialer Beutekunst stellt sie jedoch zunächst nicht in Frage. Es wird aber auch klar, dass die Bundesregierung die Benin-Bronzen unter bestimmten Bedingungen an Nigeria zurückgegeben hat, und diese von dem nigerianischen Präsidenten Buhari offenbar ignoriert worden sind.

Hier wurden Benin-Bronzen im Ethnologischen Museum Dahlem für die Rückgabe nach Nigeria vorbereitet. dpa

In einer am 23. März 2023 veröffentlichten offiziellen Bekanntmachung mit dem Titel „Notice of Presidential Declaration“ hatte Buhari verfügt: „Nach dem vorgeschlagenen Gesetz müssen alle Artefakte an den Oba von Benin übergeben werden, der die Rechte des ursprünglichen Eigentümers ausübt. Dies gilt sowohl für die bereits zurückgegebenen als auch für die noch nicht zurückgegebenen Gegenstände.“ Nach der Plünderung und Verwüstung des Königspalastes von Benin durch britische Truppen im Jahr 1897 wurden mindestens 3000 Artefakte international verstreut.

Dem Oba ist überlassen, was er mit den Benin-Bronzen macht

Weiter heißt es in der Erklärung, es sei dem Oba überlassen, was er mit den Artefakten macht: Er könne sie in seinem Palast aufbewahren oder an jedem anderen Ort in Benin-Stadt oder anderswo, den der Oba und die nigerianische Regierung als sicher erachten. Wären die Benin-Bronzen im Palast den Augen der interessierten Öffentlichkeit, also dem nigerianischen Volk, von dem Annalena Baerbock sprach, entzogen?

Es heißt zwar, dort solle ein Palast-Museum gebaut werden, aber ob dieses Privatmuseum dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist, ist fraglich. Und noch etwas: Könnte der neue Besitzer die Bronzen möglicherweise auch an private Sammler verkaufen? An Sammler in Europa? Das wäre absurd, aber bei Privatbesitz nicht unmöglich.

In Deutschland hatte zuerst die Frankfurter Allgemeine Zeitung über den Vorgang berichtet. Die Gastautorin Brigitta Hauser-Schäublin, eine Schweizer Wissenschaftlerin, bewertet den Vorgang höchst kritisch: „Für die deutsche Politik und die ihren Zielen dienenden Museumsleute endet da­mit die Rückgabe der Bronzen an ‚das nigerianische Volk‘ in einem Fiasko. Wie leichtfertig formuliert die Vereinbarung zur Eigentumsübertragung zwischen Deutschland und Nigeria war, zeigt sich jetzt in aller Deutlichkeit“, schreibt sie.

Das Königshaus von Benin war in den Sklavenhandel verstrickt

Auch erinnert Hauser-Schäublin daran, dass das Königshaus von Benin, bis zu seiner Unterwerfung durch die Briten schlimmste Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen habe: „Notorische Angriffskriege über Jahrhunderte hinweg mit Plünderungen, Zerstörungen, Massakern, Versklavung von Kriegsgefangenen, Menschenopfer zu Ehren der in den Gedenkköpfen repräsentierten Ahnen sowie Sklavenjagd und -handel in großem Stil.“

Auf derartige Bemerkungen zur unrühmlichen Geschichte des Königshauses von Benin reagiert man in Afrika empfindlich. Anfang Mai hieß es in einem Kommentar auf der Nachrichten-Webseite Modern Ghana in diesem Zusammenhang, Westler sollten sich vorsehen, den Sklavenhandel zu einer rein afrikanischen Angelegenheit zu machen.

Der nigerianische Präsident übergab dem Oba bereits im Jahr 2021 zwei Benin-Bronzen, sie kamen damals aus Großbritannien. 2022 erklärte Buhari laut eines Berichts der nigerianischen Zeitung Premium Times: „Meine Anweisung, diese Artefakte an den Oba von Benin zurückzugeben, markiert den Beginn eines weiteren Aspekts in der hochgeschätzten Beziehung zwischen der nigerianischen Bundesregierung und unseren traditionellen Institutionen, die in der Tat die wahren Hüter unserer Geschichte, Bräuche und Traditionen sind.“ Man hätte in Deutschland und anderswo also zumindest ahnen können, was Buhari vorhat.